4 pasos para ser un líder empático y conectar con los colaboradores

Aunque el bienestar laboral, tanto físico como mental ha tomado mayor impulso en los últimos años, los colaboradores siguen viviendo altos niveles de estrés y burnout, ya sea por la falta de separación entre el vida personal y profesional o por tener líderes que se preocupan más por el trabajo que por el bienestar de los empleados.

Lo cierto es que existe una relación directa entre la empatía de los líderes y el desempeño de los trabajadores, según un estudio realizado por DDI, cuando los líderes son empáticos aumenta la innovación, el compromiso y mejora mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal; sin embargo, sólo 40% de los directivos son empáticos con sus colaboradores.

La empatía de los líderes ayuda al éxito de la empresa, pues al tener empleados felices, con niveles de estrés bajos y que crecen dentro de la compañía, el negocio puede incrementar sus ingresos.

Ser un líder empático es posible, pues esta es una habilidad que se desarrolla, por ello Udemy en su ebook "Manager Essentials: Leading with Empathy" enlista cuatro pasos a desarrollar para lograrlo.

Autorreflexión

En ocasiones el trabajo excesivo y general, las circunstancias de la vida pueden provocar que no se esté en contacto con sus propias emociones, lo cual dificulta el contacto con los demás, peo si desarrollas una práctica de autorreflexión será más fácil conectar con los otros.

La recomendación es detenerse un momento y preguntarse ¿cómo me siento?, tanto emocionalmente, como mentalmente, y hacer de esto un hábito. En la medida en la que desarrolles la capacidad de estar consciente de tus propias emociones, serás mayormente capaz de reconocer y lidiar con las de los demás.

Aprende a escuchar

Como directivo, un instinto suele ser dar solución inmediata a los problemas; sin embargo, es importante ser empático y escuchar a los colaboradores, ayudarlos a ver cuál fue el error y darles las herramientas para que lo soluciones. Así se empodera al empleado y se le brinda la expertiz para resolver futuros temas.

Sentirse escuchado es una de las cosas más reconfortantes que puede recibir una persona, por ello, más que dar consejos o soluciones. Cuando un miembro de tu equipo viene a pedir tu ayuda sé empático y conecta con la persona para entender sus razones y la manera en la que se siente.

Usa el lenguaje adecuado

Cuando quieres comunicarte con empatía, el lenguaje será clave. Tomate el tiempo para escuchar y reflexionar sobre lo que estas escuchando antes de hablar, ello te permitirá asegurar que realmente estas entendiendo sin sacar conclusiones anticipadas

Para logarlo, Udemy recomienda usar frases empáticas como: "Parece que estás agobiado porque tu carga de trabajo aumentó sorpresivamente", "Debe ser cansado tener que asumir todas las responsabilidades de tu compañero sin previo aviso", "Puedo entender que te sientas frustrado porque no has alcanzado las metas propuestas para fin de año". Utilízalos y coloca el sentimiento y la razón que sea adecuada, y aplícalas con tus colaboradores.

Controles de bienestar

Lograr que tus colaboradores se sientan cómodos hablando de sus sentimientos quizá no suceda de la noche a la mañana, sobre todo si no lo has hecho antes; sin embargo, si incorporas en las juntas preguntas sobre su bienestar, los colaboradores poco a poco notarán que para ti es tan importante su salud emocional como los proyectos en los que están trabajando.

Asegúrate de organizar el tiempo de las reuniones uno a uno para que se sientan en confianza y tengan tiempo para hablar contigo sobre cómo se sienten.

Estos son solo algunas recomendaciones que los lideres pueden poner en práctica, recuerda que la empatía puede ser la clave del éxito del equipo, incluso de la empresa. “Imaginar el impacto que podría tener en su empresa si los gerentes de todos los niveles se comprometieran a ser más empáticos”.