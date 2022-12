¿Cómo es el nuevo líder? 5 características que destacarán en el 2023

El liderazgo ha cambiado en los últimos años, pues la pandemia impulsó la creación de un líder resiliente y que se preocupa por el bienestar físico y mental de los consumidores. Ahora que los sectores se han reactivado y el trabajo es híbrido, vale la pena cuestionarnos ¿cómo debe debería sería ser el nuevo líder en el 2023?, ¿qué características deben destacar?

Respetuoso, humilde, resiliente, global y cosmopolitan son algunas de las características del nuevo líder, pues el Covid-19 nos ha mostrado las limitaciones que teníamos y lo que debemos cambiar para afrontar los futuros retos.

“El líder tiene que ser global y cosmopolitan, porque no podemos atacar problemas globales con un enfoque estrictamente local”, señaló en entrevista Santiago Álvarez de Mon, profesor del IESE Business School.

Flexible

Álvarez destacó que el nuevo líder también tiene que ser flexible, pues el trabajo híbrido llegó para quedarse y los directivos requieren saber cuándo es necesario ir a la oficina y cuándo trabajar desde casa, e incentivar en la disciplina de los colaboradores porque mientras mayor libertad mayor disciplina se requiere.

Cercano y humano

Álvarez le recomienda a los líderes respetar las horas de desconexión y compaginar el ocio con el negocio, pues el segundo no debe destrozar la vida familia. “Hay que encontrar el equilibrio en función del sector, industria y tarea, definir cuándo estar en la empresa juntos y cuándo trabajar desde la libertad de nuestras casas”.

Aunque la flexibilidad y el poder teletrabrajar muchas veces depende de la empresa y sector, porque existen trabajos que requieren la presencia del colaborador, las compañías deben crear una cultura organizacional cercana y humana. “Porque ahí reside el compromiso de los colaboradores, de celebrar el hecho de estar juntos y trabajar una cultura que acoge lo mejor del ser humano”.

Impulsa el talento y crea nuevos líderes

Incentivar la creación de nuevos líderes no es una tarea fácil, pero es posible si se toman iniciativas, se hacen preguntas y atienden los errores, si se delega y sobre todo si se es transversal, pues al tener una visión horizontal, donde se entiendan cada una de las tareas se podrán tomar decisiones complejas en un mundo cambiante.

“Tienes que mirar arriba, entender las claves del estilo de tu jefe, darle juego a tus colaboradores para que crezcan y luego mirar a tu izquierda y derecha y ser buen compañero. No tener una visión solo vertical, sino transversal”, destacó Álvarez.

Sabe recuperarse de los errores

Errores siempre habrá, lo importante es saber cómo recuperarse de ellos. Álvarez recomienda empezar por observar el error, analizar por qué ha ocurrido y qué aprendizaje se puede obtener. Adoptar un espíritu deportivo, porque ser requiere humildad y humor para manejar bien los errores.

“No buscar un chivo expiatorio, no esconderse, no somatizarlo en clave de fracaso, saberse humano y aprender, para que el próximo error sea distinto, no repetitivo”.

En el caso de que el error sea cometido por un colaborador, el líder necesita ser autocrítico y no esconderse, no diluir la responsabilidad y preguntarse ¿por qué lo ha cometido? Puede que haya sido porque realizó una tarea sin tener la preparación correspondiente, porque está cansado, porque no entendió bien la instrucción.

“Las fuentes del error pueden ser varias, pero si lo manejas bien te permite acceder a un conocimiento distinto”.

sabe delegar

Aprender a delegar es otra característica del líder de cualquier negocio, sobre todo si son empresas pequeñas. Álvarez recomienda elegir bien las tareas que se van a delegar, en quien caerán esas responsabilidades y una definida la persona formarlo, darle feedback y seguimiento para que esa persona pueda crecer y atender las tareas sin la necesidad de que el jefe este presente.