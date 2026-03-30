¿Cómo posicionar tus productos en retail con poca inversión?

Para los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) que venden en cadenas de retail la publicidad puede representar un costo elevado y una desventaja frente a grandes compañías, por ello requieren adoptar estrategias que les ayude a destacar en el mostrador.

El producto tiene que llamar la atención, porque aunque esté bien etiquetado, va a compartir con 65,000 productos en el punto de venta. Además de los gastos que hace el consumidor todos los días como las colegiaturas o salidas”, menciona Jorge Quiroga, CEO de Todo Retail.

Asimismo, explicó que no solo tiene que cautivar al consumidor, también mostrar a los compradores de las cadenas que el producto es rentable, por lo que aportar por una estrategia omnicanal es clave para mantenerse en el retail, argumentó durante el panel “Entregar no es vender: estrategias para mover tu producto en el punto de venta”, realizado en la Fábrica de Negocios 2026 por GS1.

Claves para una estrategia publicitaria efectiva

Para resaltar ante la variedad de productos, no basta con un empaque llamativo, también se requiere una estrategia publicitaria sólida. Es importante comenzar identificando las fortalezas del producto, como la calidad, durabilidad o función.

En tanto, identificar al público objetivo ayuda a centrar el mensaje para promocionarse, por lo que Jorge Quiroga aconseja investigar los gustos, deseos y lugares que frecuenta el consumidor.

El especialista pone el ejemplo de cuando tuvieron que promocionar palomitas saludables. Al tener como objetivo al público fitness, repartieron el producto en cuatro carreras distintas y les regalaron a los corredores un paquete de palomitas.

La estrategia funcionó porque llegó un punto en el que los corredores esperaban las palomitas, lo cual les permitió tener presencia en 18,000 puntos de venta en seis meses.

“No requerimos ningún anuncio en Instagram, Google o Facebook. Sean creativos para tener el primer contacto con el cliente”.

La creatividad como punto de partida

Existen campañas publicitarias que resaltan por su creatividad antes que la inversión, por lo que para una pyme este recurso también está a su alcance. Jorge Quiroga menciona que no hay que olvidar que las empresas deben humanizar su marca.

Otro ejemplo que menciona es la marca Missguided, que no contaba con suficientes recursos para pagar una agencia de modelos, pero utilizó una estrategia creativa al crear concursos para encontrar “rostros nuevos” y como recompensa, participarían en las campañas publicitarias exclusivas.

La estrategia ha tenido éxito ya que la condición es usar las prendas y tomarse fotos. El especialista argumenta que esto se convirtió en una tendencia para las consumidoras y aunque la marca no trabaja con una modelo oficial, opera en más de 130 países.

Hay que ser creativos sin gastar de más. Si su producto es bueno, no tienen que invertir dinero, sino estar presentes en los diferentes puntos de encuentro y mantener las redes sociales activas”.

Sin embargo, realizar este tipo de estrategias requiere mucha planeación para no generar pérdidas al regalar productos.

3 consejos para mantener un buen posicionamiento de producto

Para que los productos se mantengan y resalten en los anaqueles, Jorge Quiroga dice que es necesario estar en todos los canales posibles para que los clientes conozcan los productos.

Por ello, estas son algunas consideraciones que deben tomar en cuenta los emprendimientos y las pymes en el retail:

1. Ser honesto: Evitar garantizar resultados o hacer falsas promesas al consumidor. Cuando esto ocurre, los clientes repelen a la marca.

2. Evitar el miedo al precio: Establecer precios suele ser complicado, ya que muchas veces se baja el costo para invitar al consumidor a elegir por el precio antes que la calidad. Confiar en el producto es importante para permanecer en las cadenas de retail.

3. Ser omnicanal: Trabajar en la presencia en todos los canales ayuda a llegar a más público; sin embargo, el mensaje tiene que ser el mismo en todos los canales para que el cliente se sienta confiado.

Finalmente, el especialista recomienda no cerrarse a ofertas y comenzar a vender en puntos de venta aunque sean pequeños. Además, invita a los emprendedores y pymes que busquen alianzas con otras empresas como una forma de promocionarse.