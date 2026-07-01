Emprender con propósito: negocios que superan barreras y llegan al retail

Emprender en México no siempre nace de una oportunidad, sino de la necesidad. El 46.3% de los jóvenes inicia un negocio por razones económicas, de acuerdo con Scotiabank México; sin embargo, al dar ese primer paso se suelen enfrentarse a barreras como el acceso limitado a financiamiento, la informalidad y la inseguridad.

A estos desafíos se suma un entorno económico cambiante; la inflación, los costos logísticos y la digitalización obligan a los negocios a adaptarse con rapidez, pero crecer requiere inversión, capacitación y acceso a nuevos canales de venta, como el retail.

Pese a ello, en el marco del Día Internacional de las mipymes, hay historias que rompen la estadística. Emprendimientos con impacto social como Hecho a mano y Chujuk Enjambre han logrado, a través de resiliencia e innovación, abrirse camino hasta los anaqueles de grandes cadenas como Walmart. Estos casos muestran que, aún con obstáculos, el crecimiento es posible.

Miel en polvo: innovación desde el origen

Ximena Jiménez y su hermana Victoria crearon Chujuk Enjambre, que en maya significa dulce, luego de identificar una a brecha entre lo que reciben los apicultores y el precio final de la miel en el mercado. Su respuesta fue desarrollar miel en polvo, un endulzante natural que conserva las propiedades del producto original y facilita su transporte.

No buscamos sustituir la miel liquida, sino darle ese valor agregado y abrir nuevas oportunidades de mercado para los productores”, explica Ximena Jiménez.

La miel se fabrica en Yucatán y el proceso permite conservar los nutrientes y optimizar la logística, con ahorros de hasta 20%, al facilitar su traslado incluso por vía aérea.

Pero emprender no ha sido sencillo, conseguir financiamiento y entender la dinámica del retail han sido algunos de los principales retos.

“Las mipymes para entrar a un retail tenemos recursos y herramientas limitadas, nuestras curvas de aprendizaje son mucho más lentas, pero sí se puede”.

Aun así, su modelo de producción estandarizado les ha permitido abastecer la demanda de más de 200 tiendas de Walmart.

Chujuk EnjambreEspecial.

Galletas que impulsan a mujeres

Hecho a Mano nació a partir de una historia personal. Horacio León, al criar solo a su hija Alejandra, conoció de cerca los desafíos que enfrentan muchas mujeres para equilibrar trabajo y familia. Así surgió la empresa, con el objetivo de generar empleo con condiciones que favorezcan el desarrollo personal y profesional.

Con jornadas de lunes a viernes y horario de 8:30 a 4:30, las mujeres tienen tiempo para ellas y sus hijos. Actualmente la empresa, ubicada en Cuernavaca, emplea actualmente a 14 personas.

Alejandra León dice que uno de los retos más grandes ha sido entrar a una operación tan grande como una tienda de autoservicios, puesto que implica espacio en el anaquel, competir contra grandes marcas, promotoría y logística. En sus inicios, la propia fundadora distribuía y acomodaba el producto en tienda; hoy cuentan con equipo de promotoría y logística, y presencia en 442 tiendas a nivel nacional.

La clave ha sido entender cómo funcionan estas grandes empresas y cómo puedes apalancarte de ellas para crecer”, señala.

A pesar del crecimiento, el proceso sigue siendo artesanal. La empresa ha incorporado mejoras en maquinaria sin alterar su esencia, con el objetivo de cumplir la demanda sin perder su identidad ni su compromiso social.