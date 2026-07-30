Beneficio de BBVA aumenta 11%; revisa al alza su perspectiva de rentabilidad gracias a México y Sudamérica

El banco español BBVA revisó al alza el jueves las perspectivas de rentabilidad del grupo para 2026, ⁠gracias al mayor crecimiento del crédito en México y Sudamérica, después de que el beneficio neto del segundo trimestre superara las previsiones de los analistas y compensaran el aumento de las provisiones.

La segunda mayor entidad financiera de la zona euro por valor de mercado registró un aumento ⁠interanual del 11.4% en su beneficio neto, hasta alcanzar ⁠los 3,060 millones de euros en el trimestre, frente a los 2,960 millones de euros que esperaban los analistas.

Un aumento del 20.6% en los ingresos ayudó a BBVA a elevar su ratio de rentabilidad sobre el patrimonio tangible (RoTE, por sus siglas en inglés), un indicador de rentabilidad, hasta el 22.2%, frente al 21.7% registrado a finales de marzo.

La entidad revisó al alza su objetivo de RoTE para finales de 2026 hasta alrededor del 21%, frente al objetivo anterior, que se situaba por encima del 20 por ciento.

A nivel del grupo, el margen de intereses —la diferencia entre los ingresos generados por los préstamos y los costes de los depósitos— aumentó un 22.9% interanual en el trimestre, a 7,630 millones de euros, por encima de las previsiones de los analistas, que lo situaban en 7,550 millones de euros.

Este margen aumentó un 1.2% con respecto al trimestre anterior.

En México, el beneficio neto aumentó un 22.8% interanual en el segundo trimestre, mientras que los ingresos por créditos subieron un 19.2 por ciento.

El banco revisó al alza sus previsiones para 2026 en cuanto a los ingresos por créditos, pasando de un crecimiento de un dígito medio-alto a uno alto, impulsado por un crecimiento de la cartera de préstamos de alrededor del 10% previsto para este año.

Asimismo, mejoró sus previsiones sobre el coste del riesgo en México para 2026, situándolo por debajo de los 335 puntos básicos, frente a los aproximadamente 340 puntos básicos anteriores.

En cuanto a Sudamérica, prevé un crecimiento de los ingresos brutos en la franja alta de los dos dígitos este año, frente al crecimiento de un dígito alto previsto anteriormente.

Las acciones de BBVA subían un 2.80% a las 09:56 GMT, por sobre el promedio del selectivo español IBEX 35, que ganaba un 1.06 por ciento.

Nueva recompra de acciones por 2,000 millones de euros

En España, el beneficio neto cayó un 3% debido a la ⁠disminución de los ingresos por operaciones, mientras que la concesión de créditos aumentó un 4.5% ⁠interanual en el trimestre.

BBVA ha previsto un crecimiento de ⁠entre un dígito bajo y medio en el margen de intereses para 2026. También ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2,000 ⁠millones de euros, que forma parte de un plan cuatrienal.

El coeficiente de capital básico de nivel 1 del banco subió 7 puntos básicos durante el trimestre, hasta situarse en el 12.9%, o el 12.41% tras el impacto de la recompra.

Las provisiones para insolvencias aumentaron un 21.8% interanual en el trimestre hasta alcanzar los 1,680 millones de euros, por debajo de las previsiones de 1,820 millones de euros, ya que las provisiones casi se duplicaron en Turquía y se multiplicaron por más de cinco en Argentina.

El coste del riesgo del grupo, que gestiona las pérdidas potenciales, descendió 11 puntos básicos en el trimestre hasta situarse en el 1.43 por ciento.

El beneficio neto en Turquía aumentó un 5.9% durante el trimestre, a pesar ⁠de la mayor inflación, gracias al aumento de la dinámica crediticia y de las comisiones.

El banco prevé obtener en ese país un beneficio neto de alrededor de 1,000 millones de euros en 2026.