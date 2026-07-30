Shell duplica con creces su beneficio del segundo trimestre gracias a la guerra en Irán

Los beneficios ajustados de Shell, su indicador de beneficio neto, se duplicaron con creces ⁠respecto del año anterior, a 9,840 millones de dólares en el segundo trimestre, por encima de las expectativas, favorecidos por el alza de los precios de la energía y la mayor volatilidad de los mercados ⁠durante el conflicto en Oriente Medio.

El aumento de ⁠los precios del petróleo y el gas, la mayor fortaleza de la actividad de negociación de gas natural licuado (GNL) y petróleo y la mejora de los márgenes de los productos químicos respaldaron los resultados de la petrolera británica y compensaron los menores volúmenes de ventas derivados de las interrupciones en sus operaciones en Qatar.

Los analistas esperaban un beneficio neto de 8,920 millones de dólares, según un consenso facilitado por la empresa, frente a los 4,260 millones de dólares de un año antes.

Shell se ha beneficiado de las perturbaciones y la volatilidad de los mercados provocadas por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, que han generado más oportunidades para las grandes divisiones de negociación de compañías como Shell, BP y TotalEnergies.

Mayor beneficio desde 2022

Shell registró su mayor beneficio trimestral y su flujo de caja operativo más elevado —incluidos los movimientos del capital circulante— desde 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania trastocó los mercados mundiales de la energía. Aun así, dijo que mantendría el ritmo de su programa de recompra de acciones en 3,000 millones de dólares durante los próximos tres meses.

Los beneficios del negocio integrado de gas de Shell, que incluye la mayor mesa de negociación del mundo para ese combustible, superaron holgadamente las expectativas al alcanzar los 2,700 millones de dólares, un 55% más que el año pasado.

Su unidad de productos químicos y derivados —que alberga su mesa de ⁠negociación de productos petrolíferos— también superó las expectativas, con 2,300 millones ⁠de dólares, frente a los 118 millones de ⁠un año antes.

La producción en la planta Pearl de conversión de gas a líquidos de Shell en Qatar quedó ⁠suspendida en marzo después de que un ataque dañara uno de los dos trenes de producción de la instalación. Shell ha dicho que las reparaciones podrían tardar alrededor de un año.

Oriente Medio representa cerca del 20% de la producción de petróleo y gas de Shell, equivalente a 550,000 barriles de crudo equivalente al día, y alrededor del 10% está vinculado a Qatar.

La deuda neta de Shell descendió a 41,800 millones de dólares, desde los 52,600 millones registrados al cierre del primer trimestre de 2026. Su nivel de apalancamiento —la relación entre deuda ⁠y capital, incluidos los arrendamientos— bajó al 18.7%, desde el 23.2% del trimestre anterior, y se situó por debajo del nivel de confort del 20% señalado por Shell.