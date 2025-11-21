El e-commerce pierde terreno entre las emprendedoras mexicanas

El comercio electrónico ha sido una oportunidad para el crecimiento de los negocios mexicanos; sin embargo, en el último año disminuyó el porcentaje de mujeres que comercializa en línea, lo cual fleja un cambio en la estrategia comercial de las emprendedoras, quienes están apostando nuevamente por la tienda física, pese a las ventajas del entorno digital.

De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento Edición Mujeres 2025, realizada por la Asociación de Emprendedoras de México (Asem), 45% de los emprendimientos dirigidos por mujeres vende en canales digitales, una reducción de seis puntos porcentuales comparado con el 51% que lo hacía un año previo.

Además, los emprendimientos exclusivamente digitales pasaron de 16% a 11%, evidenciando una contracción en el modelo online.

¿Por qué las emprendedoras venden menos en línea?

Aunque el canal digital tiene sus beneficios, como el ahorro de la renta de un local y la opción de comercializar en otros estados, a pesar de estos beneficios, tres de cada 10 emprendedoras no venden en línea porque no lo considera necesario. Esto puede estar impulsado con el hecho de que el 58% de las encuestadas considera que vende más en tienda física que en digital.

Otra barrera importante es la falta de conocimiento, debido a que hubo un aumento del 17 al 22% de emprendedoras que afirma que no sabe cómo hacerlo, a esto se suma el temor a ser víctima de fraudes electrónicos, lo que podría suceder por la falta de capacitación en materia de ciberseguridad.

WhatsApp Business, la herramienta más usada

Pese a la caída en el uso de sitios web y marketplaces, las emprendedoras están utilizando cada vez más la mensajería instantánea. WhatsApp Business creció de 43% a 65%, ya que es una herramienta que agiliza la comunicación, tanto para la venta en línea como física, pero también ofrece otras opciones, como el catálogo y los mensajes automáticos.

En el caso de las redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram, el contenido que se sube a estas plataformas les ayuda a tener más presencia digital, pero también para concretar ventas, por lo que se muestra un ligero aumento, a comparación del año pasado.

Publicidad y manejo de plataformas, los mayores desafíos

Estar presente en línea requiere de trabajo, tiempo e inversión y por eso, cuatro de cada diez emprendedoras reconocen que el principal reto para aumentar las ventas en línea es mejorar la publicidad para sus productos y servicios.

Por otra parte, el uso de plataformas digitales sigue siendo un reto, porque el año pasado uno de los principales problemas era encontrar el sitio adecuado para vender, pero ahora el 28% tiene dificultades para optimizar el uso de las plataformas de venta.

La atención al cliente es fundamental en los negocios, pero esta situación pasó de ser el tercer reto a la sexta posición en las emprendedoras. Así, la gestión del inventario pasó del quinto al tercer puesto, siendo una de las principales situaciones a mejorar.

Adopción de las herramientas y servicios digitales

Las herramientas y servicios digitales son cada vez más accesibles y por eso 64% de las emprendedoras cuenta con alguna de ellas. Ejemplo de ello es el software contable o la gestión de tareas.

Sin embargo, almacenar información en la nube se ha vuelto una opción menos utilizada debido a que pasó del 68 al 28% en su uso, lo cual puede estar relacionado con los riesgos de fraude y el robo de datos.

En contraste, la necesidad de crear imágenes, videos y demás contenido se ha vuelto indispensable para las mujeres, porque se presentó un aumento de 17 puntos porcentuales a comparación del año pasado, por lo que actualmente 73% cuenta con un software de diseño.

Mientras que el desconocimiento es uno de los principales motivos para el 34% de las emprendedoras que no usa algún servicio o herramienta digital, cabe mencionar que el año pasado esta situación se presentaba en el 25% de las mujeres.