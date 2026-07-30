La UE proyecta siete gigafábricas de IA con un plan de 10,000 millones de euros

La Unión Europea financiará siete gigafábricas ⁠de inteligencia artificial en el bloque con 10,000 millones de euros (11,500 millones de dólares), dijo el jueves la Comisión Europea, ⁠mientras la UE intensifica sus esfuerzos ⁠para reducir la brecha tecnológica con Estados Unidos y China.

La Comisión indicó que pretende atraer al menos 20,000 millones de euros en inversiones privadas para los proyectos. El número de gigafábricas previstas aumentó de cinco a siete tras el fuerte interés mostrado por los países de la UE.

Las instalaciones combinarán procesadores avanzados de IA, software, tecnología en la nube, conectividad de alta velocidad y centros de datos. Se sumarán a las 19 fábricas de IA ya existentes en varios países de la UE.

"El acceso a la enorme capacidad de computación de las gigafábricas de IA es una necesidad estratégica para Europa, ante la aceleración del desarrollo de esta tecnología", dijo en un comunicado Henna Virkkunen, responsable de Tecnología de la UE.

Podrán solicitar su participación en las gigafábricas consorcios o ⁠vehículos de propósito especial integrados por proveedores ⁠tecnológicos, proveedores de servicios ⁠en la nube, entidades públicas e inversores.

El proceso de licitación concluirá ⁠el 12 de noviembre. La Comisión prevé anunciar a los adjudicatarios a comienzos de 2027 y espera que las instalaciones entren en funcionamiento en un plazo de 18 meses desde la firma de los contratos.

AMD, Nvidia y Qualcomm han firmado cartas de intención con la Comisión para suministrar chips a ⁠los grupos que participen en los proyectos de gigafábricas