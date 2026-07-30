El Mundial y la moda retro impulsan las ventas de Adidas, pero su beneficio queda rezagado en 2T

El fabricante alemán ⁠de ropa deportiva Adidas elevó este jueves su previsión de ventas para el conjunto del año tras ⁠un sólido segundo trimestre, impulsado por la Copa Mundial de fútbol y la demanda de sus últimos modelos de estilo retro, aunque el beneficio no alcanzó las expectativas, lo que provocaba un desplome de sus acciones de más del ⁠17 por ciento.

El beneficio operativo trimestral de Adidas quedó ⁠por debajo de las estimaciones de los analistas, después de que la compañía gastara un 30% más en mercadotecnia debido a las campañas relacionadas con el torneo.

En un comunicado separado, Adidas dijo que había nombrado a Birgit Kretschmer para sustituir a Harm Ohlmeyer como directora financiera a finales de año, después de que Ohlmeyer decidiera no prorrogar su mandato actual.

Sus acciones caían más de un 17% en la apertura del mercado en Fráncfort, en lo que suponía su mayor desplome registrado. "Creemos que la reacción adversa de la cotización esta mañana responde a una combinación de la decisión de Harm Ohlmeyer de no prorrogar su contrato y de una desviación negativa del 8% en el EBIT", dijo Felix Jonathan Dennl, analista de Metzler, con sede en Fráncfort.

A medida que la popularidad de sus zapatillas Samba y Gazelle se desvanece gradualmente, los inversores esperan que la visibilidad obtenida en el Mundial ayude a Adidas a mantener el impulso de sus ventas mientras lanza nuevos modelos e intenta conservar su ventaja frente a competidores como la estadounidense Nike.

"El crecimiento relacionado con el Mundial se vio (...) acelerado por nuestra estrategia de aumentar la disponibilidad de productos en beneficio de nuestros consumidores y socios minoristas, en lugar de optimizar los inventarios", dijo en un comunicado el consejero delegado, Bjorn Gulden. Adidas patrocinó a un total de 14 selecciones nacionales en el Mundial de la FIFA celebrado en junio, incluidas las dos finalistas, Argentina y España.

La afluencia de clientes a las tiendas de Adidas en Estados Unidos se disparó un 44.7% interanual en la semana del ⁠15 de junio, la primera semana completa de la fase de grupos ⁠del Mundial, según un informe de Placer.ai, una empresa ⁠que recopila datos de afluencia de público.

La compañía prevé ahora que sus ingresos crezcan entre un 9% y un 10% sin tener ⁠en cuenta el efecto de las divisas, frente a su previsión anterior de un crecimiento de un solo dígito alto.

Adidas seguía esperando que su beneficio operativo aumentara hasta unos 2,300 millones de euros este año, después de que en el periodo de abril a junio creciera un 5%, a 574 millones de euros, aunque quedó por debajo del consenso de los analistas, de 623 millones de euros.

Los ingresos trimestrales crecieron un 14% a tipos de cambio constantes, a 6,740 millones de euros (7,720 millones de dólares), por encima de los 6,630 millones de euros proyectados por los analistas en una encuesta ⁠recopilada por la empresa.

El aumento estuvo impulsado por un crecimiento de dos dígitos en todas las regiones excepto Europa, donde los fuertes descuentos aplicados por numerosos minoristas estaban presionando al calzado de estilo casual, según la compañía.