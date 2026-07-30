La fatiga decisional del CEO: el costo de decidir bajo presión

El ecosistema empresarial actual adora el vértigo. En los comités de dirección y en las salas de consejo se celebra la velocidad de respuesta como sinónimo indiscutible de competitividad. Vivimos bajo la tiranía del trimestre, la disrupción tecnológica permanente y una marea de datos en tiempo real que exige dictámenes inmediatos. Sin embargo, detrás de la fachada pulcra del liderazgo corporativo se esconde una epidemia silenciosa de la que casi nadie se atreve a hablar en voz alta: la fatiga decisional de la alta dirección.

Aceptar que el timonel está cansado, que el juicio estratégico se erosiona bajo el peso de la sobreexposición y que el hartazgo cognitivo es una realidad palpable, equivale -en los códigos tradicionales de la alta competencia- a mostrar debilidad. Preferimos maquillar el agotamiento con más juntas, más métricas y una hiperactividad febril que confunde el movimiento con el avance. Es un error de cálculo monumental. Y lo puedo decir con propiedad puesto que trabajé en una de esas empresas incansables donde combinaban carreras de 100 metros con maratones, velocidad y aguante 24/7, 365 días.

En más de veinticinco años liderando organizaciones multinacionales en América Latina, he comprobado que el verdadero cuello de botella de una compañía no es su tecnología, su capital de trabajo ni la ferocidad de la competencia; es el ancho de banda mental de quien toma las decisiones. Cuando un director general opera desde el agotamiento crónico, el liderazgo consciente se evapora. El sistema operativo del líder entra en modo de supervivencia: se prioriza lo urgente sobre lo importante, se eluden las decisiones incómodas y el liderazgo se vuelve reactivo, errático y profundamente desgastante para toda la organización.

Este desgaste no surge únicamente por la cantidad de horas invertidas, sino por la naturaleza de la fricción directiva. La soledad del puesto implica que cada día hay que arbitrar conflictos culturales, navegar la incertidumbre geopolítica y sostener una máscara de certeza absoluta frente a colaboradores, accionistas y clientes. Esa disonancia entre la tormenta interna y la calma que se exige proyectar es el acelerador más potente del colapso decisional.

¿Cómo romper esta inercia sin caer en la trampa del bienestar superficial o de los recetarios de autoayuda que ignoran la crudeza del mundo corporativo? La respuesta exige un cambio radical de perspectiva: transformar el autogobierno en un indicador clave de desempeño estratégico.

En primer lugar, es imperativo vaciar el ego de la ecuación directiva. Creer que la organización depende exclusivamente de que el CEO intervenga en cada decisión no es prueba de compromiso, sino de una arquitectura de liderazgo deficiente. El fortalecimiento de las jefaturas y de las redes de confianza intermedias -lo que en marcos de gestión avanzados denominamos capital relacional y rigor de ejecución- no solo descentraliza la operación, sino que blinda a la compañía frente al colapso de su cabeza visible.

En segundo lugar, se requiere instaurar el derecho a la pausa estratégica. Así como un motor de alta competencia necesita entrar a pits para calibrarse y enfriar sus componentes antes de que explote en la pista, el tomador de decisiones necesita espacios blindados de reflexión de segundo orden. No se trata de descansar por comodidad, sino de proteger la calidad del juicio. Una sola decisión tomada desde la lucidez y el sosiego vale infinitamente más que cincuenta resoluciones tomadas desde el piloto automático del agotamiento.

El verdadero liderazgo de vanguardia en el siglo XXI no se mide por cuántas horas es capaz de resistir un ejecutivo al borde del colapso, sino por su capacidad de gobernar su propia mente para guiar con claridad a los demás. Es momento de dejar de romantizar el desgaste corporativo y empezar a gestionar la energía directiva con el mismo rigor implacable con el que evaluamos la rentabilidad del negocio.