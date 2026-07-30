El comercio de barrio fue el gran ganador del Mundial 2026, el 72% aumentó sus ventas

El comercio de proximidad fue el principal ganador del Mundial 2026. Mientras 72% de los pequeños comercios reportó un aumento en sus ventas, sólo 19% de los negocios vinculados con el turismo de experiencia registró un crecimiento, revela la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

De acuerdo con el estudio Impacto del Mundial 2026 sobre los pequeños negocios familiares, el torneo impulsó principalmente el consumo en alimentos, bebidas e insumos para las reuniones para ver los partidos, más que los recorridos turísticos por las ciudades sede.

Este comportamiento coincide con las estimaciones de la Confederación, que atribuyó al Mundial un consumo adicional de los hogares por miles de millones de pesos en alimentos, bebidas y entretenimiento.

Fue un Mundial de consumo. Vimos a la gente comprando comida, bebidas, pantallas y concentrándose en las sedes y los Fan Fest. Ese consumo impulsó las ventas del comercio", explicó Philippe Boulanger, vicepresidente de Concanaco Servytur.

En otras palabras, el torneo benefició principalmente a los negocios de barrio que atendieron tanto a aficionados mexicanos como extranjeros, quienes destinaron su gasto a productos relacionados con los partidos y a reuniones para seguir la competencia.

En contraste, el sector servicios registró un incremento de 41% en sus ventas, mientras que el turismo de experiencia, que depende de que los visitantes recorran la ciudad y consuman servicios locales, apenas creció 19 por ciento.

"Fue un consumo masivo del evento, no un turismo de experiencia que recorre la ciudad, se interna en las colonias y descubre al pequeño negocio familiar", señala el estudio.

La capacitación ayudó a aprovechar la demanda

Aunque el incremento en las ventas ocurrió de forma natural por la alta demanda de visitantes nacionales y extranjeros durante el Mundial, la capacitación permitió que muchos negocios estuvieran mejor preparados para atender a los clientes.

A través del programa Mundial MiPymes, desarrollado por Concanaco Servytur en colaboración con Airbnb y Canacope, más de 400 negocios recibieron capacitación antes del torneo en tres ejes: aprovechamiento comercial del Mundial, digitalización de ventas y fortalecimiento de la operación.

Entre los temas abordados estuvieron el uso de plataformas digitales, la presencia en mapas en línea, la adopción de pagos electrónicos, la atención a clientes mediante mensajería instantánea, así como aspectos relacionados con facturación, seguridad e higiene y contratación temporal.

Como parte del programa también se desarrolló una guía de servicios para los huéspedes de Airbnb, donde se integró un directorio de restaurantes, lavanderías y otros comercios de barrio.

Esta herramienta permitió conectar a pequeños negocios con visitantes internacionales y duplicó el flujo de clientes extranjeros hacia los establecimientos participantes.

De hecho, 29% de los negocios que participaron en el programa recibió viajeros durante el Mundial, frente al 17% de los establecimientos que no formaron parte de la iniciativa. El resultado fue especialmente relevante para empresas que normalmente no forman parte de la oferta turística y que difícilmente habrían sido identificadas por visitantes internacionales.

Por cada peso destinado al hospedaje se generaron seis pesos adicionales en comercios locales, fortaleciendo la economía de las colonias y generando beneficios para miles de pequeños negocios", destacó Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos de Airbnb en México.

Uno de los negocios beneficiados fue Reces Restaurante, cuya fundadora, Itzel Reyes, aseguró que durante el torneo las ventas crecieron 20 por ciento.

"Para un restaurante como el nuestro ese 20% no sólo es una estadística; representa fortalecer al equipo, mejorar la operación y sumar clientes que después regresan."

Por su parte, Ada Irma Cruz Davalillo, presidenta de Canacope Ciudad de México, señaló que el Mundial permitió que numerosos comercios de barrio ampliaran su base de clientes y atrajeran consumidores que antes no llegaban a sus establecimientos.

"Este estudio confirma que los pequeños negocios familiares tienen la capacidad de integrarse a los beneficios que generan los grandes eventos cuando cuentan con preparación y oportunidades para conectar con nuevos viajeros".