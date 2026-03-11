Comercio electrónico en México crece 19% y alcanza valor de 941,000 millones de pesos

El comercio electrónico en México mantiene un crecimiento acelerado. En 2025 registró un incremento del 19.2%, lo que llevó al sector a alcanzar un valor de 941,000 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Los datos muestran que el crecimiento del e-commerce se ha mantenido constante desde 2020 y que incluso la desaceleración económica registrada el año pasado no frenó su expansión. De hecho, México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en crecimiento del comercio electrónico, superando a economías desarrolladas como Estados Unidos o Singapur, de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026.

Además, el canal digital ha dejado de ser solo un complemento en la experiencia de compra para convertirse en un medio preferido por los consumidores. Actualmente, el eCommerce retail representa el 17.7% de las ventas minoristas en el país, lo que significa que por cada 100 pesos vendidos en el comercio minorista, 17.7 pesos se generan a través de plataformas digitales.

Este efecto es visible también a nivel regional, ya que Latinoamérica es líder global con un eCommerce Retail equivalente al 15.9%, muy por arriba del promedio mundial de 8.4 por ciento”, señala la AMVO.

Más consumidores compran en línea

El estudio también revela que el número de compradores digitales continúa en aumento. En 2025 se registraron 77.2 millones de consumidores que realizaron compras en línea.

El perfil predominante corresponde a millennials de entre 29 y 44 años, principalmente de niveles socioeconómicos altos; sin embargo, los estratos medio-bajos también ganan participación y ya representan 14% de los compradores digitales.

En cuanto al comportamiento digital, los servicios concentran el mayor interés de los consumidores, ya que en el último mes 71% de las compras correspondieron a esta categoría, seguidos de los productos físicos, con 62% de las transacciones.

Comodidad y variedad impulsan las compras

Entre las principales razones por las que los consumidores compran en línea destaca la comodidad. De hecho, 96% de los usuarios afirma que utiliza el comercio electrónico por la facilidad que ofrece, mientras que 94% lo hace por la variedad y disponibilidad de productos, y el mismo porcentaje por los beneficios logísticos, como envíos y entregas.

El informe también señala que predominan las compras en categorías como moda, comida preparada, belleza y cuidado personal; sin embargo, también crece la interacción con categorías de nicho, como productos para mascotas, refacciones y autopartes.

Pagos digitales y envíos a domicilio dominan

En cuanto a los métodos de pago, la tarjeta de débito se mantiene como la opción más utilizada, seguida de la tarjeta de crédito.

Respecto a las opciones de entrega, el envío a domicilio continúa siendo el preferido por los consumidores. No obstante, otras modalidades comienzan a ganar terreno: 21% de los compradores prefiere recoger su pedido en tienda, mientras que 20% opta por recibirlo en su lugar de trabajo y 14% utiliza puntos de retiro.

En el caso de las devoluciones, 22% de los consumidores afirma haber realizado al menos una, principalmente por problemas con el producto. Asimismo, 14% reporta haber realizado cambios en sus compras.