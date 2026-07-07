Reino Unido necesitará un considerable ajuste fiscal

Gran Bretaña necesitará nuevos aumentos de impuestos o recortes al gasto equivalentes a todo el presupuesto de educación a principios de la próxima década para evitar que la deuda entre en una trayectoria insostenible, advirtió la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por su sigla en inglés).

En su informe anual sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, el organismo independiente concluyó que la deuda del gobierno seguirá una “trayectoria insostenible y en constante aumento” en prácticamente todos los escenarios analizados.

Como en años anteriores, la OBR atribuyó este deterioro principalmente al envejecimiento de la población y al acelerado aumento del gasto en salud.

Las conclusiones reflejan los desafíos fiscales que enfrentará el próximo primer ministro, Andy Burnham, quien ha prometido mantener las reglas fiscales vigentes para preservar la confianza de los inversionistas.

Según la OBR, incluso si el gobierno laborista ejecuta plenamente sus planes fiscales hasta 2030/31, éstos no serán suficientes para estabilizar la deuda en el largo plazo, lo que limitaría el margen para ampliar el gasto público.

Para mantener la deuda pública cerca de 95% del Producto Interno Bruto (PIB) en el largo plazo, la OBR calcula que el gobierno deberá mejorar de forma permanente el saldo primario en 3.8% del PIB durante el ejercicio fiscal 2031/32.

El organismo señaló que ese ajuste sería alrededor de un tercio mayor al previsto por el gobierno para los próximos cinco años.