De la Espriella acusa a Petro de “golpe de Estado”

Bogotá. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un "golpe de Estado" por lo que pidió a las Fuerzas Armadas "proteger" la democracia y desobedecer cualquier orden en ese sentido.

Los trámites para traspasar el mando el 7 de agosto transcurren en medio de tensiones entre el mandatario saliente de izquierda y el entrante de extrema derecha, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje de junio y De la Espriella, que ganó por menos de 1% al candidato oficialista Iván Cepeda, acusa al gobierno saliente de corrupción.

“Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”, declaró De la Espriella luego de suspender el proceso de transición con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.

El presidente electo, que definió la transición como una “auditoría exhaustiva” de la gestión de Petro, asegura haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud.

Incertidumbre

Petro desconoce la “legitimidad” de De la Espriella, alega que hubo un “fraude electoral” y convocó protestas el 20 de julio, cuando dio su discurso de despedida de presidencia.

El senador Cepeda, su heredero político, reconoció los resultados de la elección, pero se declaró en "desobediencia civil" frente al nuevo gobierno.

El ultraderechista amenaza con llevar a Petro, Cepeda y sus aliados ante tribunales estadounidenses.

La derecha teme un estallido de protestas como las que respaldó Petro contra su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejó decenas de muertos entre 2019 y 2021.