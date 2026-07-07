De la Espriella alista decretos para reducir gasto y carga tributaria

Ante el panorama fiscal que enfrenta Colombia, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenó a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, alistar un paquete de decretos que apunte a la reducción del gasto público innecesario y la disminución de la carga tributaria.

Según detalló el mandatario entrante, "el nuevo Gobierno revisará con rigor el uso de los recursos públicos, eliminará gastos injustificados y adoptará medidas para recuperar el orden fiscal sin seguir castigando a los ciudadanos con más impuestos", debido a que su prioridad será estabilizar las finanzas públicas y devolver la confianza a la economía.

Sin embargo, De la Espriella advirtió que mantendrá una relación transparente e institucional con el Congreso y recalcó que la discusión fiscal de los decretos que quiera impulsar su Gobierno se hará bajo el principio de armonía entre los poderes "sin negociaciones ocultas ni compromisos que comprometan los recursos públicos".

En un anterior pronunciamiento, el presidente electo también le había solicitado a Gómez revisar el estado de las finanzas públicas para determinar si están "más deterioradas de lo informado por el Gobierno saliente", teniendo en cuenta que se han recibido alertas sobre una posible bomba fiscal heredada a la nueva administración.

De la Espriella explicó que las alertas parten de las diferencias entre las cifras del Ejecutivo y el Carf sobre el déficit fiscal y el nivel de deuda, así como las obligaciones que se deriven del incremento al Sistema General de Participaciones y las reformas laboral y pensional.

Cabe recordar que, en su último informe, el Comité se distanció de las cuentas del Ministerio de Hacienda e informó que, mientras que en el Marco Fiscal se proyecta un déficit fiscal de 5.3% del PIB para el cierre del año, el escenario del Carf plantea un déficit de 7.4% del PIB. De cumplirse esta proyección, Colombia regresaría a niveles de déficit similares a los de la pandemia, pues hay que recordar que en 2020 se alcanzó un nivel histórico de 7.8% del PIB.

La razón de la discrepancia entre el Carf y Hacienda es simple: para el Comité, el Ministerio está sobreestimando los ingresos y subestimando los gastos o, en otras palabras, está siendo demasiado optimista en sus proyecciones porque los ingresos efectivos terminarían siendo menores a los estimados por el Gobierno, mientras que los gastos serían mayores.

Suspenden proceso de empalme

Luego de que el presidente Gustavo Petro desconoció la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella, el presidente electo ordenó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, suspender inmediatamente el proceso de empalme con el Gobierno, al que tildó de "corrupto". "Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", escribió el mandatario entrante en X.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno también instruyó a los ministros para que anulen las comisiones de empalme y presenten los informes de gestión de cada sector ante la Contraloría y la Procuraduría. Respaldó las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre posible fraude electoral.