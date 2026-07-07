Brasil ajusta al alza previsión de ventas de vehículos

Las ventas de vehículos en Brasil alcanzarían este año su nivel más alto desde 2014, informó el martes la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), que también revisó al alza sus estimaciones de producción, a pesar del descenso registrado en las cifras de junio.

Brasil superaría la cifra de 3 millones de vehículos matriculados en 2026, un nivel que no se alcanzaba desde 2014. De cumplirse esta previsión, el crecimiento se situaría en 11.7% con respecto a 2025, una cifra muy superior al 2.7% pronosticado a principios de año.

Este crecimiento estará impulsado principalmente por los segmentos de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros, con una previsión de crecimiento que se sitúa ahora en el 12.6%. Por el contrario, se espera que los segmentos de camiones y autobuses cierren el año con una contracción del 6 por ciento, informó la asociación en un comunicado. Contrario al dinamismo del mercado interno, se proyecta que las exportaciones cierren 2026 con una caída del 12.8%, reflejando la desaceleración del mercado argentino y la creciente presencia de vehículos chinos y mexicanos en destinos clave para los productos brasileños. En enero, la asociación había previsto un aumento del 1.5 por ciento.

En este contexto, se prevé que la producción nacional registre un desempeño positivo, aunque se mantiene muy por debajo del potencial impulsado por la demanda interna. La proyección de crecimiento para 2025 se ha elevado del 3.7 % al 5.8%, alcanzando un volumen de producción de casi 2.8 millones de vehículos, el mejor resultado desde 2019. "Por un lado, nos complace la fortaleza del mercado interno y el aumento de la producción. Por otro lado, lamentamos profundamente que parte de esta recuperación esté siendo captada por importaciones incentivadas por aranceles inferiores a la media mundial", declaró el presidente de Anfavea, Igor Calvet.