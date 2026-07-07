EU ataca a Irán y restablece sanciones

Washington. Estados Unidos bombardeó de nuevo a Irán y restableció las sanciones a su petróleo ayer, luego de ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, cuando Teherán y Washington negocian el fin de la guerra en Oriente Medio.

“Los ataques de Estados Unidos son en respuesta a las agresiones iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz”, afirmó el Mando de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) en la red social X.

La respuesta militar de Washington vino horas después de la revocatoria a una exención temporal de sanciones sobre el petróleo iraní, y después de los ataques a tres petroleros, entre ellos un buque catarí que transportaba gas natural licuado, en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Catar.

“Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, expresó más temprano un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense.

La exención sobre el petróleo iraní había sido anunciada en junio y permitió a la república islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el memorando de entendimiento acordado entre ambas partes y amenazó con tomar represalias.

La agencia de noticias iraní IRIB informó de seis explosiones escuchadas en la isla de Qeshm, siete más en la ciudad de Sirik y otras en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

“Irán está emitiendo una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos y tomará medidas decisivas”, señaló el ministerio en un comunicado.

Ataque "inaceptable"

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que un "proyectil desconocido" impactó a un petrolero durante la noche y provocó un incendio, antes de que otros dos buques fueran alcanzados, al menos uno de ellos por un dron.

Los tres buques fueron atacados cerca de Omán, que había propuesto un corredor de tránsito temporal por su costa, una iniciativa a la que Irán se opone mientras busca imponer tasas a los barcos que utilizan el estrecho paso marítimo.

Catar dijo que uno de los buques era su metanero de GNL Al-Rekayyat y culpó a Irán, denunciando un ataque "inaceptable" contra la navegación marítima internacional.

“Consideramos a Irán plenamente responsable desde el punto de vista legal de este ataque y de cualquier daño o repercusión resultante”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari.

Irán expresó su "consternación" por las acusaciones de Catar en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, calificando las afirmaciones de "inaceptables".

Irán responde a EU

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la medida del Tesoro de EU de revocar la suspensión temporal de las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní, afirmando que la decisión infringía el memorándum de Islamabad sobre el fin de la guerra y responsabilizando a Washington de las consecuencias.