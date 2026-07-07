IED a nivel mundial repuntó 6% en el 2025; recuperación es desigual

La Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel mundial aumentó en el 2025 tras dos años de descenso, informó este martes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), aunque advirtió que la recuperación fue “limitada, frágil y desigual”.

Según el organismo de la ONU, la IED aumentó 6.0% el año pasado, hasta alcanzar 1.6 billones de dólares. Sin embargo, 20 países concentraron más de 80% de la Inversión Extranjera Directa mundial en el 2025. Entre ellos destacó México, que ascendió del lugar 11 al 10 entre las economías con mayores flujos de IED, al captar 41,000 millones de dólares, frente a los 38,000 millones registrados un año antes.

El informe señaló que México continúa fortaleciendo su papel como plataforma manufacturera vinculada al mercado estadounidense, en un contexto en el que las empresas buscan reconfigurar sus cadenas de suministro para reducir riesgos y mantener acceso a los principales mercados. México, junto con Brasil, lideró la recepción de capitales en América Latina y el Caribe, región que vio aumentar sus flujos 14% hasta los 188,000 millones de dólares.

“México está fortaleciendo su papel como plataforma de manufactura vinculada a Estados Unidos”, destaca el informe.

A nivel global, el crecimiento de la inversión se concentró en unos pocos sectores, mientras que en la mayoría de ellos la actividad de nuevos proyectos fue “moderada”, debido a la creciente incertidumbre de los inversionistas, las tensiones geopolíticas, la volatilidad de la política comercial, el mayor costo del capital y la creciente competencia tecnológica.

El crecimiento de la Inversión Extranjera Directa registrado en el 2025 “enmascara la fragilidad subyacente y las disparidades entre países, regiones y sectores”, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Al describir los “cambios sísmicos en el panorama de la inversión mundial”, señaló que la expansión de la inversión fue “impulsada en gran medida por un pequeño número de megaproyectos, en particular infraestructura relacionada con la inteligencia artificial”.

El informe de la UNCTAD señaló que el crecimiento del valor de los proyectos estuvo impulsado principalmente por los centros de datos, seguidos del petróleo y el gas, y los semiconductores.

“La mayoría de los demás sectores registraron descensos, incluidos los de energías renovables, infraestructura y manufactura, lo que demuestra lo limitada que sigue siendo la recuperación”, indicó la agencia.

El informe también concluyó que los países desarrollados concentraron la mayor parte del aumento de la IED observado el año pasado al incrementar 11%; mientras las economías en desarrollo registraron un crecimiento de apenas 2%, al captar 901,000 millones de dólares del total mundial.

No obstante, la UNCTAD advirtió que los países latinoamericanos también enfrentan mayores desafíos para atraer y retener inversiones, además de concentrar 25 de los 56 nuevos casos registrados en el sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) durante el 2025.