Ventas de Pemex regresan a niveles prepandemia

Las ventas internas de petrolíferos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2026 finalmente alcanzaron los niveles previos a la pandemia del Covid-19 al sumar 29,424 millones de litros comercializados entre enero y mayo, volumen 8.6% mayor al año previo y que se sitúa como el más alto desde 2019.

Esta alza junto con el aumento en los precios llevó además a que el valor de las ventas de Pemex en el interior del país se ubicara en 386,165 millones de pesos, monto 21% superior al de los primeros cinco meses del año pasado y que ha sido el más alto desde el 2022.

Y es que en el último año las invasiones de Estados Unidos e Israel a Palestina e Irán han provocado incertidumbre en los mercados y mayores precios del petróleo y sus derivados como se observa en el precio de la mezcla mexicana de exportación que lleva un promedio de 81.74 dólares por barril de enero a mayo de 2026, 30% mayor al que registró en el mismo lapso del año pasado.

Según la base de datos institucional de la petrolera del Estado, el volumen de venta de petrolíferos en el país: gasolinas, diésel, turbosina, combustóleo y asfaltos, que se realiza al por mayor, fue de 29,480 millones de litros en los primeros cinco meses del 2019 y al año siguiente, con la caída en la demanda del primer año de la pandemia, se redujo hasta 23,161 millones de litros, una caída de 21% en solo un ejercicio.

El volumen comercializado de todos estos petrolíferos de enero a mayo de este año fue entonces superior en 27% al del 2020, logrando casi el nivel previo a la pandemia, quedando sólo 0.2% por debajo de lo que se reportó en 2019.

La venta de los dos tipos de gasolinas de Pemex: Magna y Premium, constituye más de 57% del total de petrolíferos que distribuye la empresa y en el acumulado de los primeros cinco meses del 2026 fue de 16,905 millones de litros, con un aumento de 6.9% en un año.

De enero a mayo de 2019, Pemex había vendido 17,514 millones de litros de gasolinas, pero en 2020 cayó hasta 14,049 millones de litros, con lo que en 2026 el nivel de ventas está 3.5% debajo del de 2019 y 20.3% arriba del que se pudo realizar en el 2020.

En el caso del diésel, en los primeros cinco meses de este año Pemex acumuló ventas de 7,318 millones de litros, con un incremento de 14.2% en un año. Este combustible utilizado principalmente en vehículos de transporte de mercancías ha logrado el mejor repunte desde la pandemia, ya que en 2026 sus ventas internas fueron 29.6% superiores a las reportadas por Pemex en 2020.

Cabe recordar que la recuperación de las ventas de gasolina Magna (que es más de 80% de la gasolina que vende Pemex), así como del diésel, se da en un contexto en que los distribuidores que compran a Pemex para el expendio al público deben respetar el llamado pacto voluntario con el gobierno y mantener topes de precios.