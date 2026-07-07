Le Pen hará campaña con brazalete electrónico

París. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, anunció que se presentará a las elecciones presidenciales de 2027 pese a que una condena por malversación de fondos le impuso el uso de un brazalete electrónico durante un año.

Las aspiraciones presidenciales de Le Pen habían quedado en el limbo desde marzo de 2025, cuando se le impuso una inhabilitación electoral de cinco años por haber usado los fondos del Parlamento Europeo para pagar los salarios del personal de su partido antiinmigración, Agrupación Nacional (RN), en Francia.

El martes, el tribunal de apelación de París confirmó la condena de Le Pen por malversación de fondos del Parlamento Europeo, pero redujo la inhabilitación para presentarse a cargos públicos, allanando así el camino para que la líder política de 57 años pueda presentarse a las elecciones del año que viene.

El RN lidera las encuestas de opinión camino a las elecciones de abril y Le Pen, que ha fracasado en tres ocasiones en su intento de ganar la presidencia para la extrema derecha en los 15 años que lleva al frente del partido, apuesta por que los votantes puedan pasar por alto la sentencia condenatoria.

“Esta noche, soy candidata a las elecciones presidenciales”, declaró en una entrevista a la cadena TF1, horas después de que se dictó la sentencia.

Le Pen había dicho en los últimos meses que no se presentaría a la presidencia si el tribunal le imponía vigilancia electrónica, ya que ello interferiría en la campaña y socavaría su credibilidad.

Su partido ya había comenzado a prepararse para la posibilidad de que su protegido de 30 años, Jordan Bardella, fuera el candidato en su lugar.

Recurso contra la sentencia

Le Pen informó que recurrirá la sentencia de este martes ante el máximo tribunal francés, la Corte de Casación, y que, hasta que dicho tribunal dicte su propia resolución, no tendrá que llevar una tobillera electrónica durante la campaña.