En una década, la deuda interna pasó de representar 64 a 78% del total

En la última década el gobierno federal ha priorizado financiarse en moneda nacional, en lugar de hacerlo en monedas extranjeras; así, se puede observar que la deuda interna pasó de representar 64% del total, en mayo del 2016, a 78% en mayo del 2026, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Una de las principales razones detrás de este cambio estructural es mitigar la exposición al tipo de cambio. Si el peso se deprecia frente al dólar, la deuda externa se encarece automáticamente, al financiarse en pesos se reduce el impacto de la volatilidad cambiaria.

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a mayo pasado mostró que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia, se ubicó en 18 billones 904,709 millones de pesos.

Este monto representó un incremento de 2.9% en comparación con el saldo reportado en mayo del año pasado, con lo que la deuda representó 50% del Producto Interno Bruto (PIB).

“La conducción responsable de la política fiscal permitió que la deuda pública se mantuviera en una trayectoria sostenible, con un Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público de 50% del PIB”, aseguró la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora en días pasados.

En el desagregado, la deuda contratada en moneda extranjera sumó 4 billones 123,069 millones de pesos, lo que representó una caída de 11.6% en comparación anual, la mayor caída para un mayo que se tiene desde el 2023, cuando el saldo se redujo en 15.6 por ciento.

James Salazar, analista de Kapital Grupo Financiero, explicó que la caída en el saldo de la deuda externa se debió a la apreciación del peso frente al dólar en el periodo, lo cual bajo el monto total en pesos.

La estrategia de financiamiento

En contraste con el comportamiento del financiamiento externo, la deuda interna tuvo su mayor incremento desde hace dos años. En total, al quinto mes de este año el saldo interno sumó 14 billones 781,640 millones de pesos, lo que representó un aumento de 7.8% frente al mismo mes del 2025.

De acuerdo con analistas, el aumento en el saldo de la deuda interna se ha debido a la estrategia actual del gobierno –empleada desde el sexenio pasado– de buscar un mayor financiamiento en el mercado local, en vez de apoyarse en el externo.

De esta manera, la deuda interna pasó de representar 62.4% del total del saldo en el 2018, a 78.2% este año.

“Para no irse a los mercados internacionales al menos que tengan oportunidades muy claras, la estrategia del gobierno federal ha sido apoyarse en la deuda interna. Las emisiones y financiamiento que ha hecho el gobierno se han enfocado en el mercado local”, explicó James Salazar.

En este sentido, Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que para lograr el mayor apoyo en el mercado local se tuvieron que dar una serie de cambios estructurales desde gobiernos pasados, como la recuperación del grado de inversión que se dio a principios de los 2000, un mayor desarrollo del mercado local de deuda –donde se crearon nuevos instrumentos como los Cetes y Bonos–, así como la autonomía del Banco de México (Banxico).

Nivel récord para este año

Pese a que la dependencia ha reiterado en varias ocasiones que la deuda ha estado bajo control y en una senda sostenible, este año el indicador llegará a un nivel histórico, de acuerdo con lo proyectado en los Pre Criterios Generales de Política Económica 2027.

La SHCP prevé que la deuda, en su medida más amplia, cierre el año en 20 billones 419,836 millones de pesos, lo que representa un nivel de 54.7% del PIB, mayor al estimado previo de 54.3 por ciento.

Con ello, la deuda mexicana alcanzará un nivel récord al cierre de este año, el segundo de consolidación fiscal, donde se buscará reducir el déficit a 4.1% del PIB.

“Este nivel incorpora principalmente la revisión metodológica del PIB nominal realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2025, la cual modificó la base anterior, así como los ajustes en la proyección del marco macroeconómico, entre otros factores”, indicó la Secretaría de Hacienda.

Esta modificación se da en un panorama donde el gobierno mantuvo su estimado de crecimiento para este año en un rango entre 1.8 y 2.8%, así como una mayor inflación en 3.7 por ciento.

Analistas señalaron que este nivel podría ser aún mayor ante el menor crecimiento económico que se espera para este año. De acuerdo con la última edición de la Encuesta Citi de expectativas, se prevé una expansión económica de 1.1 por ciento.