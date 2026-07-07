Equifax acuerda la adquisición de Círculo de Crédito por 750 millones de dólares para expandirse en México

La empresa estadounidense especializada en información crediticia, Equifax anunció un acuerdo definitivo para adquirir 100% de Círculo de Crédito, una de las dos Sociedades de Información Crediticia (SICs) que operan en México, en una operación valuada en 750 millones de dólares, con la que busca fortalecer su presencia en el mercado mexicano y ampliar su oferta de soluciones de datos, analítica e Inteligencia Artificial.

La transacción contempla la compra total del capital social de Círculo de Crédito a sus accionistas actuales, entre los que se encuentran Banca Afirme, Coppel, Grupo Elektra y un grupo de inversionistas privados. El cierre de la operación está sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes y se espera que ocurra durante el cuarto trimestre del 2026.

Con la adquisición, Equifax incorporará a su operación internacional el buró de crédito de mayor crecimiento en México, una firma que administra más de 80 millones de historiales crediticios, resguarda más de 2,000 millones de referencias de crédito y atiende a más de 1,700 clientes, entre bancos, fintech, sofomes, sofipos, comercios y empresas de telecomunicaciones.

La compañía estadounidense señaló que, una vez concluida la compra, los clientes de Círculo de Crédito tendrán acceso a su infraestructura tecnológica basada en la nube, así como a su plataforma de Inteligencia Artificial y a soluciones de prevención de fraude y protección de identidad.

En términos financieros, Círculo de Crédito reportó ingresos estimados por 134 millones de dólares en los últimos 12 meses al 30 de junio del 2026, un crecimiento anual de 31%, además de un EBITDA ajustado de 62 millones de dólares. Equifax prevé que la empresa mantenga un crecimiento de doble dígito durante este año y que la adquisición contribuya positivamente a sus resultados desde el primer año completo tras el cierre.

El director ejecutivo de Equifax, Mark W. Begor, afirmó que la compra forma parte de la estrategia de la empresa para reinvertir su flujo de efectivo en adquisiciones que fortalezcan su negocio internacional.

“La adquisición de Círculo de Crédito ampliará la presencia de Equifax en el mercado mexicano, uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial, y marca un nuevo capítulo para ambas compañías”, señaló.

Begor agregó que México representa una oportunidad de expansión debido al potencial de inclusión financiera, al señalar que más de 25% de la población aún no tiene acceso a productos financieros formales y cerca de 44% permanece sin una cuenta bancaria.

Futuro de la firma

Por su parte, el director general de Círculo de Crédito, Juan Manuel Ruiz Palmieri, indicó que la integración permitirá acelerar el desarrollo de nuevos productos mediante el acceso a la infraestructura tecnológica y las capacidades analíticas de Equifax, al tiempo que mantendrá el enfoque de la empresa en la expansión del crédito y la digitalización de los servicios financieros.

Tras concretarse la operación, Ruiz Palmieri y el actual equipo directivo continuarán al frente de Círculo de Crédito, que pasará a formar parte de la división Equifax International.

La compra representa la decimoséptima adquisición realizada por Equifax en los últimos seis años, periodo en el que la firma ha destinado cerca de 5,000 millones de dólares a operaciones estratégicas para ampliar su presencia global.

Equifax incorporará a su operación internacional la SIC de mayor crecimiento en México, una firma que administra más de 80 millones de historiales crediticios, más de 2,000 millones de referencias de crédito y atiende a más de 1,700 clientes.