Dalí convierte el Palacio de la Autonomía en una escena de Hitchcock

La presencia en México de la obra de Salvador Dalí, tan excéntrico y obstinado como él mismo, siempre tendrá un matiz irónico.

No sólo porque fue el artista que convirtió al surrealismo en uno de los lenguajes más reconocibles del siglo XX, sino porque desde hace décadas se le atribuye —sin sustento documental— la célebre frase de que México era "más surrealista" que su propia obra. Algo similar ocurre con una supuesta afirmación de André Breton, padre del movimiento, quien sí dejó abundantes reflexiones sobre el país y una anécdota verbal convertida, sin embargo, en lugar común.

Lo cierto es que México parece empeñado en alimentar ese mito. Apenas unos días después del fervor futbolero que volvió a convertir calles y plazas en escenarios de celebración colectiva —incluso mostrándose en redes sociales con una capacidad surrealista superior a la de la IA—, el país recibe una exposición que propone recorrer algunos territorios del sueño, la memoria y el inconsciente.

Esa es la apuesta de Dalí: Escenografía de un sueño, una exposición producida por Sensea Immersive México, que abrió este martes en el Palacio de la Autonomía, de la UNAM, con alrededor de 80 obras originales entre esculturas, litografías y piezas gráficas del artista catalán, acompañadas de instalaciones sonoras, recursos multimedia y una experiencia de realidad virtual.

El recorrido se organiza en ocho salas temáticas, cada una articulada en torno a una obra original para explorar algunos de los motivos centrales del universo daliniano. Todo esto se dijo este martes en voz de Filippo Pandolfini, director de Sensea Immersive, y María Guadalupe Rangel, directora del Palacio de la Autonomía.

Dalí + Hitchcock + México

Pero el verdadero centro de gravedad de la exposición se encuentra varios pasos más adelante en la muestra.

Como si el visitante atravesara el espejo de Alicia, el recorrido desemboca en una pieza que une dos imaginarios fundamentales del siglo XX: el surrealismo de Salvador Dalí y el suspenso psicológico de Alfred Hitchcock.

Se trata del telón escenográfico original que Dalí diseñó para Spellbound (Cuéntame tu vida, 1945), película protagonizada por Ingrid Bergman y Gregory Peck en la que Hitchcock recurrió al pintor español para representar visualmente los paisajes del inconsciente.

Pandolfini recordó que el director británico buscaba una representación inédita de los sueños cuando preparaba una cinta centrada en el psicoanálisis, la memoria y los traumas.

"Hitchcock dijo desde el primer día que necesitaba a Salvador Dalí, el máximo representante del surrealismo, para crear ese entorno", relató. La secuencia onírica concebida originalmente por el artista duraba cerca de una hora y media, aunque finalmente fue reducida a apenas siete minutos en la versión estrenada.

La escenografía —expuesta por primera vez en América Latina, según los organizadores— funciona aquí como el hilo conductor de toda la muestra. Ojos monumentales, arquitecturas imposibles y perspectivas deformadas recuerdan que para Dalí el sueño no era una evasión de la realidad, sino otra forma de manifestarla.

Quizá por ello la exposición encuentra un escenario particularmente pertinente en la Ciudad de México, donde el surrealismo ha sido durante décadas una referencia inevitable para explicar la forma más libre del absurdo.

Más obra destacada

Otra de las piezas destacadas es “La danza del tiempo”, una monumental reinterpretación de los célebres relojes blandos instalada desde el exterior del recinto. La escultura alcanza casi cuatro metros de altura y pesa alrededor de cuatro toneladas. La muestra también reúne obras al menos firmadas por el artista, algunas a escasos años de morir, como “Homenaje a Newton” (1968), “El ángel surrealista” (1983), “Homenaje a la moda” (1971) y series de litografías inspiradas en “Romeo y Julieta” y “Hamlet”, de William Shakespeare, durante la década de los setenta.

Traer este conjunto de obras a México requirió cerca de ocho meses de negociaciones con los coleccionistas de Dalí Universe, institución con sede en Suiza que resguarda buena parte del acervo exhibido.

"Qué mejor representante del surrealismo que Dalí para venir a un país tan surrealista como México", comentó Rangel.

La muestra permanecerá inicialmente cuatro meses en el recinto, aunque prevén que pueda extender su permanencia e itinerar a otras ciudades del país.

Dalí: Escenografía de un sueño

Palacio de la Autonomía de la UNAM (Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico).

Del 8 de julio

Sin fecha de fin

Todos los días, de 10:00 a 18:00 horas

Recorrido aproximado: una hora

Boletos: entre 190 y 420 pesos, según día y categoría