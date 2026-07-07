El BCE endurece la supervisión frente a los riesgos de la IA

El Banco Central Europeo (BCE) dio a los bancos de la zona euro hasta el 31 de octubre para presentar planes que refuercen sus defensas frente a las ciberamenazas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), en una señal de que el supervisor está adoptando una postura más estricta que la de otros bancos centrales.

En una carta dirigida a los directores ejecutivos de las entidades, la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Buch, advirtió que los modelos de IA más avanzados pueden tener “implicaciones potencialmente profundas para la confidencialidad, integridad y resiliencia” de los sistemas tecnológicos de los bancos.

La autoridad monetaria pidió a las entidades priorizar la protección de los sistemas conectados a Internet y de otros activos tecnológicos expuestos, incluidos programas de terceros y componentes de código abierto, acelerar la corrección de vulnerabilidades, reforzar el monitoreo y modernizar la infraestructura tecnológica heredada. También solicitó fortalecer los protocolos de gestión de crisis, recuperación e intercambio de información.

Para facilitar el cumplimiento de estas medidas, el supervisor europeo pospuso una encuesta informática prevista y adelantó que podría ajustar otras actividades de supervisión.

Por su parte, el Banco de Inglaterra advirtió en su informe semestral de estabilidad financiera que la IA representa una amenaza creciente para el sistema financiero.

El Banco de Inglaterra concluyó que el sistema bancario británico sigue siendo resiliente y propuso flexibilizar temporalmente algunos requerimientos de capital.