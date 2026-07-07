México tiene base de ahorro pensionario, pero falta camino por recorrer: Amafore

A 29 años de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), México tiene una base creciente de ahorro pensionario, aunque aún existe un “amplio camino por recorrer frente a economías donde el ahorro pensionario supera 100% del PIB”.

En el marco del 29 aniversario del SAR, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), dijo que este sistema se ha consolidado como uno de los principales pilares de ahorro de las familias mexicanas y como el segundo intermediario financiero de mayor tamaño en el país.

Destacó que a 29 años de haber recibido las primeras aportaciones, las afores administran actualmente cerca de 9 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 25% del PIB, en beneficio de 70 millones de trabajadoras y trabajadores que cuentan con una cuenta individual.

“El SAR ha demostrado ser un instrumento esencial para construir ahorro de largo plazo en un país que enfrenta una nueva realidad demográfica: menos nacimientos, mayor esperanza de vida y una población que requerirá mejores mecanismos para financiar su retiro durante más años”, dijo la Amafore.

Reforma del 2020, punto de inflexión

Por otro lado, la Amafore destacó que la reforma del 2020 fue “un punto de inflexión para fortalecer” al SAR.

Hay que recordar que la reforma estableció un aumento gradual de la aportación obligatoria que alcanzará 15% del salario del trabajador en el 2030.

Además, se redujeron las semanas de cotización requeridas para poder pensionarse y se mejoraron las pensiones garantizadas.

Todos estos cambios, de acuerdo con la Amafore, han permitido que los primeros pensionados bajo la Ley 97 alcancen tasas de reemplazo promedio superiores a 70 por ciento.

“Con la reforma del 2020, los parámetros del sistema cambiaron de manera muy importante. Al llegar a una aportación de 15%, el sistema puede ofrecer pensiones adecuadas.

“Hoy vemos que más de 100,000 trabajadores ya pensionados bajo la Ley 97 tienen tasas de reemplazo promedio superiores a 70%, lo cual muestra que el sistema está dando resultados”, dijo Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore.

Debe haber varias fuentes de ingreso en el retiro

Finalmente, la Amafore aseguró que el retiro “debe entenderse cada vez más como una combinación de distintas fuentes de ingreso”.

“Para una persona que participó en el mercado laboral formal, la pensión derivada de su cuenta afore puede complementarse con otros componentes, como la pensión universal para adultos mayores, generando una red de seguridad más amplia para la vejez”, indicó la Asociación.

Asimismo, la asociación hizo hincapié en que el principal reto en el futuro es fortalecer la educación financiera y lograr que cada persona entienda su situación previsional desde etapas tempranas de la vida.

“Las decisiones que se toman en los 20 y 30 años, como cotizar de manera formal, revisar el salario base registrado ante el IMSS, realizar ahorro voluntario o incorporarse como trabajador independiente, pueden tener un impacto determinante en la calidad del retiro”, concluyó la Amafore.