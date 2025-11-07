Precios mundiales de los alimentos caen en octubre por abundancia de suministros: FAO

Los precios mundiales de los alimentos cayeron por segundo mes consecutivo en octubre, impulsados en gran medida por la abundancia de suministros mundiales, según informó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

El índice de precios alimentarios de la FAO, que mide una cesta de productos alimentarios comercializados a nivel mundial, registró una media de 126.4 puntos en octubre, por debajo de los 128.5 puntos de septiembre.

El índice descendió ligeramente respecto a su nivel de octubre de 2024 y se situó un 21.1% por debajo de su máximo de marzo de 2022.

En otro informe, la FAO pronosticó para 2025 una producción mundial de cereales récord de 2,990 millones de toneladas métricas, tras haber previsto 2,971 millones de toneladas el mes pasado.

Las últimas previsiones daban un aumento del 4.4% respecto a la producción de 2024.