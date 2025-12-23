Habilidades de liderazgo más demandadas para 2026

Las tendencias sobre liderazgo para el próximo año están enfocadas en la adaptabilidad de los cambios en los jefes y cómo pueden procurar bienestar a pesar de la incertidumbre a nivel global.

La razón se debe a que los cambios son cada vez más acelerados, como la tecnología, la sostenibilidad, la entrega de resultados y el bienestar del personal.

“En este contexto, los líderes deben desarrollar visión estratégica, agilidad organizativa y una profunda comprensión del factor humano”, explica Lluís Soldevila, docente en Esade Business School.

Salud mental, el asunto pendiente de las organizaciones

Esperanza Hernández, coach ontológica y educativa, menciona que el liderazgo actual se está redefiniendo, ya que se ha vuelto más social y con mayor preocupación hacia los temas de salud mental y la prevención del burnout.

Sin embargo, la presión por cumplir con la meta de resultados se posiciona como una de las mayores preocupaciones para los jefes y directivos, debido a que han ocurrido varios casos de ansiedad y depresión, señala la especialista.

Está la ansiedad y presión por lograr las metas y llegar a los números. Cuando no llegan, les provoca mucho estrés tanto en los líderes como en los equipos”.

5 tendencias de liderazgo para 2026

Para que los jefes y las organizaciones inicien el año positivamente, te compartimos cinco tendencias que se prevén para 2026:

1. Adaptación al cambio: Los jefes y equipos que tengan facilidad al cambio son los que mejor pueden afrontar los momentos de incertidumbre.

Lluís Soldevila relata, a través del blog de Harvard Deusto, que los cambios como la tecnología son clave para el futuro de la gestión empresarial, siempre y cuando esté equilibrada con empatía.

2. Priorización del bienestar: Los cambios también requieren acompañamiento psicológico y por ende, el bienestar social se mantiene como una tendencia.

“El tema del bienestar viene muy fuerte en todos los sentidos. Esto viene por los altos casos de burnout, causados por la ansiedad y la presión”, señala Esperanza Hernández.

3. Ciberseguridad y resiliencia: Debido a los ciberataques, informarse sobre ciberseguridad se ha vuelto una necesidad para cuidar la exposición de información de los colaboradores.

En este sentido, los jefes necesitan saber cómo cuidarse de ciberataques, al igual que capacitar a sus equipos para evitar conflictos.

4. Implementar la IA: La Inteligencia Artificial ha demostrado ser una herramienta útil, incluso dentro del liderazgo, ya que evita que los jefes inviertan tiempo en tareas tediosas y se enfoquen en estrategias.

A pesar de sus beneficios, Esperanza Hérnandez dice que esto es un reto para los jefes, ya que no conocen cómo integrarlas a las labores diarias.

5. Automatización ética: Los equipos a distancia y la automatización provoca que la relación laboral en las empresas sea más distante y con el riesgo de perder la humanización.

Lluís Soldevila menciona que para 2026 se verá la consolidación de marcos éticos y normativos que regulen la automatización y el uso de datos. “Las empresas que logren equilibrar la productividad tecnológica con la responsabilidad social generarán confianza duradera en clientes, empleados e inversores”.