Precios mundiales de los alimentos de la FAO bajaron en septiembre por descenso del azúcar

Los precios mundiales de los alimentos básicos bajaron en septiembre debido a que el descenso del azúcar y los productos lácteos contrarrestaron un nuevo máximo en los precios de la carne, según informó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

El índice de precios alimentarios de la FAO, que mide una cesta de productos alimentarios comercializados a nivel internacional, registró una media de 128.8 puntos en septiembre, por debajo de los 129.7 puntos de agosto.

El índice subió un 3.4% respecto al mismo mes del año pasado, aunque casi un 20% por debajo del nivel récord alcanzado en marzo de 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Los precios del azúcar bajan a niveles de marzo de 2021

El indicador, que había subido a un máximo de dos años en julio antes de estabilizarse en agosto, se frenó el mes pasado por una caída del 4.1% para el índice de precios del azúcar de la FAO, que alcanzó su nivel más bajo desde marzo de 2021.

La caída del azúcar reflejó una mejora de las que estimaban una producción mayor de la esperada en Brasil y perspectivas favorables de cosecha en India y Tailandia, según la FAO.

El índice de precios de los productos lácteos de la agencia cayó un 2.6% intermensual, impulsado a su vez por un fuerte descenso de los precios de la mantequilla en un contexto de mejora de las perspectivas de producción en Oceanía.

El índice de referencia de la FAO para los cereales experimentó un descenso del 0.6% respecto a agosto: los precios del trigo cayeron por tercer mes consecutivo debido a las grandes cosechas y la moderada demanda internacional.

También bajaron los precios del maíz, presionados en parte por una suspensión temporal de los impuestos a la exportación en Argentina.

El índice arrocero del organismo también registró un descenso mensual, debido a la reducción de los pedidos por parte de compradores de Filipinas y África.

Mercado de carne de vacuno de EU impulsa precios récord de la carne

Los precios de los aceites vegetales cayeron un 0.7%, ya que la bajada de las cotizaciones del aceite de palma y de soja contrarrestaron las subidas del aceite de girasol y de colza.

Por el contrario, el indicador de precios de la carne de la FAO subió un 0.7%, hasta alcanzar un nuevo récord, gracias al aumento de las cotizaciones de la carne de vacuno y ovino.

Los precios de la carne de vacuno también alcanzaron un nuevo máximo, apoyados por la fuerte demanda en EU en un contexto de oferta interna limitada.