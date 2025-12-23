Mercado Libre y Amazon impulsan a las pymes y emprendedores locales

El consumidor mexicano ha transformado sus hábitos y la compra en línea se ha convertido en una comodidad, lo que abre una oportunidad para incentivar el consumo local.

Por ello, para reforzar la campaña del Sello Hecho en México, la Secretaría de Economía (SE) realizó alianzas con las plataformas que tienen mayor presencia en el e-commerce para aumentar la visibilidad de los productos mexicanos.

Mercado Libre: Producción y promoción nacional

La plataforma que alberga a un millón de pequeñas y medianas empresas (pymes), notó que muchos de los fabricantes, principalmente de la industria de la moda y el calzado, tenían dificultades para digitalizarse.

Por ello, la plataforma cuenta con el programa Polos de Desarrollo que brinda capacitaciones durante cuatro meses para que los productores incrementen sus ventas. Actualmente cuentan con 200 fabricantes en la sección de moda y 250 en muebles para el hogar.

Asimismo, Mercado Libre y la SE firmaron un acuerdo para aumentar la presencia de productos nacionales. “Muchos productos ya son nacionales, pero hay que apoyarlos todavía más y darles más visibilidad dentro de todo el ecosistema de la plataforma”, comenta Amelie Mossberg, líder del proyecto Polos y Hecho en México en Mercado Libre México.

Con este acuerdo el consumidor podrá acceder a una sección de calzado nacional muebles y demás productos que cuenten con el distintivo. “En general queremos aumentar la presencia de productos nacionales y ha tenido muy buen recibimiento”.

Además, reitera que impulsar a las pymes que venden productos con el sello es relevante, porque 45% que vende en la plataforma afirma que es su única fuente ingresos.

Amazon: Visibilidad y capacitación

Uno de los objetivos de Amazon en México es apoyar a las pymes y emprendedores para que comiencen a vender en línea, pero aún se cree que es un proceso complicado. Actualmente la plataforma cuenta con 27,000 empresas mexicanas (99% son pymes) y cinco millones de productos.

En este sentido, la SE y Amazon firmaron un acuerdo para impulsar a los productos que tengan el Sello Hecho en México, con la finalidad de promocionar y aumentar el consumo nacional.

A causa de esto, se ajustó la sección “Handmade”, que promociona mercancía artesanal, para alinearlo con lo que propone la SE y con ello, cualquier producto nacional pueda participar.

“Empezamos a hacer una tienda de hecho a mano en México y ahora con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el Plan México, creo que embona muy bien con lo que nosotros ya veníamos trabajando para el desarrollo de las pymes”, relata Renata Arvizu, directora de marketplace en Amazon México.

Retos en el e-commerce

A pesar de que ambas plataformas ayudan a las pymes y emprendimientos a vender en línea, coinciden en que uno de los retos principales es la digitalización.

“Puede que sea un tema generacional, porque hemos visto ejemplos de hijos que le dicen al papá que van a manejar la parte digital, pero la venta digital termina representando el 70% de las ventas y es complicado adaptar la operación”, puntualiza Amelie Mossberg.

Las dos plataformas esperan que con la alianza con la SE más empresas se sientan atraídas para vender en línea.