Inflación en México se desacelera a 3.72% en la primera quincena de diciembre; boletos de avión repuntan antes de Navidad

La inflación al consumidor se desaceleró en la primera quincena de diciembre, pese a lo cual los mexicanos aún resintieron previo a la Navidad repuntes importantes en los precios de los boletos de avión y servicios turísticos, así como en alimentos como el tomate verde y el azúcar.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante la primera mitad de diciembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.17% respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 3.72 por ciento.

De esta manera, la inflación se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 3% +/- un punto porcentual, además de que se ubicó ligeramente por debajo del nivel de 3.80% registrado en noviembre.

La inflación subyacente, que excluye de su cálculo a los precios de productos más volátiles como los energéticos o las frutas y verduras, fue de 0.31% a tasa quincenal, con incrementos importantes en las mercancías (+0.13%) y los servicios (+0.47%).

La medición de la inflación subyacente tiene el fin de dar una visión más clara de la tendencia de los precios sin que ésta se vea afectada por factores estacionales o alteraciones importantes en los precios más volátiles.

En tanto que la inflación no subyacente disminuyó 0.30%, con el precio de las frutas y verduras cayendo 1.54%, y el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno incrementando 0.21 por ciento.

A tasa anual, la inflación subyacente fue de 4.34% y la no subyacente fue de 1.71%, de acuerdo con los datos del Inegi.

Boletos de avión repuntan 38%

Durante la primera mitad de diciembre de 2025, el precio del transporte aéreo fue el producto que más subió de precio y el que más incidió al alza en la inflación general, con un aumento quincenal de 38.25 por ciento.

Otros productos que sufrieron incrementos considerables en la primera quincena de diciembre fueron el tomate verde (+10.69%), los servicios turísticos en paquete (+9.02%), el azúcar (+3.36%) y la leche (+0.83%).

Mientras que los productos que más bajaron de precio fueron la calabacita, con una baja quincenal de 10.62%, el chile serrano (-7.80%), la papaya (-6.58%), el jitomate (-4.84%) y los plátanos (-3.21%).

El Banxico prevé más inflación hacia el cierre de 2025

El pasado 18 de diciembre, el Banxico recortó en 25 puntos base la tasa de interés, a un nivel de 7%, siendo la ocasión número 13 en la que el banco central baja la tasa desde el nivel de 11.25% que estaba antes de marzo de 2024 (cuando inició el ciclo de recortes).

Además, durante el último anuncio de política monetaria del Banxico, la junta de gobierno elevó sus estimaciones de inflación para el cuarto trimestre de 2025.

Para el periodo de octubre-diciembre de 2025, el Banxico estima que la inflación general será de 3.7%, esto desde el 3.3% que proyectaban en febrero.

Sin embargo, aun con esto, el Banxico aún espera que la inflación general llegue al objetivo de 3% en el tercer trimestre de 2026.