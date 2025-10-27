México y la FAO revisan su agenda común ante los retos de seguridad alimentaria

México y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revisaron este lunes su agenda multilateral en materia de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, durante una reunión entre el canciller Juan Ramón de la Fuente, Julio Berdegué , titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el director general del organismo, Qu Dongyu, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El encuentro tuvo como propósito fortalecer la cooperación entre México y la FAO, así como analizar los avances y desafíos regionales en torno a la producción alimentaria, la sostenibilidad agrícola y la erradicación del hambre.

De la Fuente estuvo acompañado por el subsecretario Enrique Ochoa y la embajadora Laura Elena Carrillo, representante permanente de México ante las agencias de la ONU con sede en Roma.

Por parte de la FAO, participaron Beth Crawford, subdirectora general, y Lina Pohl Alfaro, representante del organismo en México.

La visita de Qu Dongyu forma parte de una gira de trabajo para reforzar la colaboración con los países de América Latina, en un contexto de creciente presión sobre los sistemas alimentarios debido al cambio climático, los conflictos internacionales y las desigualdades en el acceso a los alimentos.

El gobierno mexicano y la FAO mantienen una alianza estratégica para impulsar políticas agrícolas sostenibles, combatir la desnutrición y promover el desarrollo rural, temas que forman parte de la agenda conjunta entre ambos actores en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.