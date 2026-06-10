Oficinas del SAT en CDMX operarán con normalidad este jueves de inauguración del Mundial, excepto una 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que este 11 de junio, durante la inauguración del Mundial 2026, las oficinas de atención al contribuyente y módulos de servicios tributarios en el país, así como sus oficinas centrales, operarán con normalidad y atendiendo las citas programadas en horarios habituales.

Resaltó que solamente la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 4 Sur, ubicada en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, permanecerá cerrada y reanudará sus labores el viernes 12 de junio, por lo que las citas que se tenían agendadas para mañana en estas oficinas serán reprogramadas vía correo.

El fisco señaló que esta disposición responde al decreto mediante el cual se establecieron medidas especiales en la Ciudad de México para el dia de la inauguración, entre ellas, la implementación de trabajo a distancia en las dependencias de la administración pública federal.

Asimismo, el SAT proporcionó a los contribuyentes los siguientes medios de contacto:

MarcaSAT : desde cualquier parte del país al teléfono 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

: desde cualquier parte del país al teléfono 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Chat uno a uno: chat.sat.gob.mx

OrientaSAT: disponible en el Portal del SAT

(Con información de Sebastián Díaz.)