Especialistas pasan la tijera a su expectativa para el PIB de México en 2025 y 2026: Encuesta Banxico

Especialistas del sector privado revisaron a la baja su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año a 0.39% según los resultados de la Encuesta aplicada por el Banco de México (Banxico).

Esta proyección evidencia una corrección a la baja sobre la previsión media de crecimiento para el PIB de México que tenían el mes pasado, cuando esperaban un avance de 0.50 por ciento. Este resultó el segundo recorte en la expectativa promedio de los especialistas del sector privado, con las que se interrumpió la racha de cinco revisiones mensuales al alza que se habían acumulado desde mayo.

Para poner en perspectiva la nueva proyección de crecimiento para el PIB en 2025 que tiene el mercado, basta compararla con la proyección actualizada de crecimiento que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1%, que es la misma que tiene el supuesto de crecimiento medio revisado por el gobierno mexicano en sus Criterios Generales de Política Económica para el próximo año 2026.

Según los resultados de la encuesta, conducida por el Banxico entre 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, el promedio de las expectativas para la inflación anual al cierre de 2025 apunta a una variación de 3.75 por ciento.

Esta previsión incorpora un nuevo ajuste a la baja respecto del 3.80% estimado en la encuesta de octubre y del 3.95% proyectado por ellos en agosto. Cabe recordar que el dato de inflación más reciente, del mes de octubre registró una fluctuación de 3.57% anual mientras la inflación de la primera quincena de noviembre, se aceleró a 3.61 por ciento.

La nueva previsión se convirtió en el quinto recorte consecutivo mensual en el pronóstico desde el pico observado en junio, cuando esperaban que terminaría en 4.07 por ciento.

Esperan que seguirá ciclo de recortes

Los especialistas consultados por el Banxico refirieron que, de presentarse el contexto descrito para la inflación y crecimiento de este año, la Junta de Gobierno del Banco de México continuará con el ciclo de recortes.

Actualmente la tasa se encuentra en un nivel de 7.25% y los especialistas consultados anticipan que la tasa terminará el año en 7.01%, una proyección que contrasta con el 7.05% estimado por ellos mismos en la encuesta del mes anterior.

Esto significa que esperan un recorte adicional de un cuarto de punto para la última decisión monetaria del año, programada para el 18 de diciembre.

Vistazo al 2026, también ajustaron previsiones

De acuerdo con la información de la encuesta, los especialistas anticipan para el próximo año un crecimiento de 1.29% para el PIB, una expectativa ligeramente inferior del 1.32% que tenían el mes pasado, que se mantiene debajo del 1.75% que esperaban en enero.

En tanto, la expectativa de inflación para el 2026 de los especialistas consultados es de una variación de 3.92%, que muestra un ajuste desde el 3.84% que previeron el mes anterior.

Anticiparon que el Banco de México continuará con el ciclo de recortes en la tasa hasta llevarla a 6.51% el próximo año.

Los especialistas consultados destacaron ente los factores que pueden obstaculizar al crecimiento de la economía a la política sobre el comercio exterior con el 15% de las menciones. Cabe destacar que es la proporción más baja recabada desde julio de este año, y está lejos del máximo de 40% que tenía esta indicación en abril, cuando se dieron a conocer los aranceles recíprocos de Estados Unidos, en el llamado Día de la Liberación.

Mencionaron como el segundo obstáculo de crecimiento, por recibir el mayor número de menciones, a los problemas de inseguridad que prevalecen.

INFORMACIÓN EN PROCESO...