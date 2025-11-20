PIB de la OCDE se desaceleró a 0.2% en el tercer trimestre; México encabeza los descensos

El ritmo de crecimiento de las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se frenó al 0.2% en el tercer trimestre de 2025, la mitad que el 0.4% de los tres meses anteriores.

Se trata de la menor expansión de las economías avanzadas desde el último trimestre de 2023.

De los 25 países de la OCDE para los que había datos disponibles, el 'think tank' de las economías avanzadas precisó que el crecimiento del PIB se aceleró respecto de los tres meses anteriores en 12 países y se mantuvo sin cambios en 3 países, mientras que 5 registraron un crecimiento inferior y 5 sufrieron una contracción.

Los mayores incrementos trimestrales del PIB correspondieron a:

Israel (+3%)

Costa Rica (+1.3%)

Corea del Sur (+1.2%)

Mientras que la actividad retrocedió en:

Japón (-0.4%)

México (-1.3%)

Lituania (-0.2)

Irlanda y Finlandia (-0.1% en ambos)

En este sentido, la OCDE recuerda que los datos del PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre aún no estaban disponibles al momento de la elaboración del informe.

En términos interanuales, el crecimiento del PIB de la OCDE se desaceleró ligeramente en el tercer trimestre en comparación con el segundo, pasando del 1.7% al 1.5 por ciento.

Entre las economías del G7 con datos disponibles, el Reino Unido registró el mayor incremento anual (1.3%), mientras que Alemania registró el menor (0.3%).