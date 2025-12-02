Economía mundial se desacelerará en 2026: OCDE

La economía mundial se desacelerará en el 2026, pese a las muestras de resiliencia que presentó este año, de acuerdo con los nuevos pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En su última actualización de Perspectivas Económicas, la organización señaló que “persisten fragilidades” para la economía mundial y advirtió que los efectos completos de la imposición de aranceles aún no se han sentido, a la par de que el comercio mundial se ha moderado, mientras que en algunos países aún no se logra el objetivo de inflación y el mercado laboral muestra indicios de debilitamiento.

“Se proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se desacelere de 3.2% en el 2025 a 2.9% en el 2026, antes de repuntar a 3.1% en el 2027. Se esperan nuevas reducciones de las tasas de interés y se anticipa un ligero ajuste fiscal en muchos países, a pesar de la necesidad de abordar las crecientes presiones presupuestarias.

"Se proyecta que los mercados laborales continuarán relajándose, lo que ejercerá una presión adicional a la baja sobre el crecimiento de los costos laborales y la inflación”, agregó.

Para los países miembros de la OCDE, se espera que el crecimiento sea más moderado, con una tasa de 1.7% para el siguiente año, mientras que para las economías del G20 prevé una expansión de 2.9 por ciento.

Para los Estados Unidos, el pronóstico es una expansión de 1.7% el siguiente año, para Europa de 1.2% y para Japón de 0.9%, a la vez que para las economías que no son parte de la OCDE, la proyección es de 3.9 por ciento.

Los riesgos

La organización aseveró que estas proyecciones están sujetas a riesgos que podrían interactuar entre sí, afectando de diferentes maneras a los países alrededor del mundo.

Entre los riesgos, el principal son nuevos aumentos o cambios bruscos en las barreras comerciales, como lo son la aplicación de aranceles más altos o bien, controles más estrictos en la exportación.

Lo anterior no solo debilitaría el crecimiento mundial, sino que también generaría incertidumbre política y disrupciones significativas en las cadenas de suministro globales.

Otros riesgos son un menor crecimiento o rentabilidad menor a la esperada en inversiones en Inteligencia Artificial; la volatilidad de los precios de los criptoactivos, así como vulnerabilidades fiscales que pudieran incrementar la deuda de los países.