Inversión en espera, el principal costo de la incertidumbre para México: OCDE

El principal costo que enfrenta México, consecuencia de la incertidumbre, no han sido las inversiones que no han llegado. Sino aquellas que se han quedado en espera, afirmó el encargado del Departamento Económico para México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Alberto González Pandiella.

Los datos sobre reinversión de empresas ya establecidas en México siguen siendo relativamente positivos, comentó. Sin embargo, la incertidumbre tiende a retrasar nuevas inversiones hasta que exista mayor claridad sobre el entorno regulatorio y comercial. “En ese sentido, el principal costo es la inversión que podría haberse realizado y que queda en espera”.

Entrevistado por El Economista, consideró que México mantiene fortalezas importantes y una notable capacidad de adaptación en un entorno internacional complejo. Pero observó que ha llegado el momento de transformar esa resiliencia en un crecimiento más dinámico y es ahí, donde resulta fundamental que la inversión recupere impulso.

El país mantiene fortalezas importantes y una notable capacidad de adaptación al entorno internacional complejo, reconoció. Esto queda demostrado en el desempeño de las exportaciones.

Sin embargo, advirtió que la falta de claridad sobre el entorno regulatorio, comercial e institucional está retrasando las decisiones de inversión que serían determinantes para elevar del crecimiento económico.

Desde París, sede de la OCDE, donde se está llevando a cabo la Reunión Ministerial de los países miembros, sostuvo que un factor de incertidumbre doméstica en México es la Reforma Judicial en marcha.

“Cuando se producen cambios institucionales profundos es natural que surjan dudas sobre cómo funcionarán en la práctica los nuevos mecanismos, cuál será la velocidad de adaptación del sistema y cómo se garantizará la aplicación consistente de las normas”.

Independencia y capacidad técnica

Al preguntarle sobre las señales que tendría que emitir el nuevo Poder Judicial para reducir la incertidumbre de los inversionistas, dijo que aquellas que refuercen la confianza en la independencia, la capacidad técnica y la previsibilidad de las decisiones judiciales.

Los inversionistas valoran especialmente la previsibilidad y la certeza jurídica, subrayó. Parte de la incertidumbre asociada a cambios institucionales suele disminuir con el tiempo, a medida que los nuevos marcos se implementan y los agentes económicos observan su funcionamiento en la práctica, aclaró. Lo importante es que el proceso genere confianza y previsibilidad.

T-MEC con reglas claras y previsibles

El experto comentó también sobre la incertidumbre que ha generado el cambio en las políticas comerciales y la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lo más perjudicial que puede suceder para México en la revisión sería una incertidumbre prolongada.

Si la revisión periódica del T-MEC se desarrolla dentro de un marco claro, con reglas bien definidas y señales de continuidad del acuerdo, puede incluso contribuir a fortalecer la confianza de los inversionistas, aclaró.

“Lo importante no es tanto la frecuencia de las revisiones, sino la previsibilidad del proceso. Los aranceles sectoriales también tendrían efectos negativos, pero si se mantienen exenciones para el comercio amparado por el T-MEC, su impacto podría ser más acotado”.

Nearshoring, oportunidad abierta

De acuerdo con el experto, la oportunidad que representa la relocalización de empresas que buscan acercar las cadenas de suministro a su mercado final, el llamado nearshoring, sigue vigente.

“México cuenta con ventajas muy significativas, como su integración con Estados Unidos y su base manufacturera. Una resolución exitosa de los temas comerciales en el marco de la revisión T-MEC ayudaría a aprovechar mejor esa oportunidad”.

Aprovechar plenamente esta oportunidad requiere un entorno que facilite las decisiones de inversión, enfatizó.

Fortalecer las habilidades de trabajadores y estudiantes sería clave para aumentar la competitividad del país y atraer más inversión.