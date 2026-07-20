Crece demanda energética y soluciones de energía solar en Quintana Roo

Cancún, QRoo.– Quintana Roo registra uno de los crecimientos más dinámicos en consumo energético del país, ubicándose 4.35% por encima del promedio nacional, impulsado por el auge constructivo, el elevado uso de sistemas de aire acondicionado y la incorporación de vehículos eléctricos.

Así lo señaló Arturo Duhart, director general de Sunwise Software, firma especializada en el sector energético.“El crecimiento energético en Quintana Roo es uno de los más fuertes del país. Estamos 4.35% arriba del promedio nacional, lo cual refleja el dinamismo económico del estado”, destacó Duhart.

El directivo subrayó que el estado no solo incrementa su demanda eléctrica, sino que también acelera la generación propia a través de energía solar.

Quintana Roo avanza por encima de la media nacional en la instalación de paneles solares, tanto en el sector industrial como en el residencial, impulsando la transición hacia un modelo de "prosumidores".

Financiamiento

Ante este fuerte crecimiento en la demanda energética, el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), firmó un convenio de colaboración con Serfimex Capital para financiar y acelerar la adopción de energías renovables.

Como parte del acuerdo, Serfimex Capital destinará 1,000 millones de pesos para el financiamiento de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía (BESS).

Las empresas quintanarroenses podrán acceder a créditos desde 1 millón de pesos hasta 0.7 MW en sistemas solares, además de financiamiento ilimitado para baterías de almacenamiento, con condiciones competitivas: 0% de enganche, plazos de hasta 72 meses, meses de gracia, tasas fijas o variables y deducción fiscal del 100% de la inversión desde el primer año.

El convenio fue suscrito por el secretario Óscar Alberto Rébora Aguilera y Carlos Kamkhaji Ambe, presidente del Consejo de Administración de Serfimex Capital.

Se prevé el impulso de al menos 50 nuevos proyectos entre el segundo semestre de 2026 y finales de 2027.Con más del 50% de su territorio con alto potencial de irradiación solar, Quintana Roo fortalece su soberanía energética, reduce su dependencia de combustibles fósiles y genera nuevas oportunidades de inversión en el sector de las energías limpias, consolidándose como un estado clave en la transición energética de México.