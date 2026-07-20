Jalo Futbolero y Festival reúnen a más de 171,000 asistentes; Michoacán reporta derrama de 84 mdp

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el Jalo Futbolero y el Festival Michoacán de Origen reunieron a más de 171,000 asistentes y generaron una derrama económica superior a 84 millones de pesos en Morelia.

Durante las actividades del Jalo Futbolero, realizadas del 11 de junio al 19 de julio, más de 81,000 personas asistieron a la transmisión gratuita de 64 partidos en pantalla gigante. El encuentro entre México e Inglaterra fue el de mayor afluencia, con más de 19,000 asistentes, por lo que se instalaron dos pantallas para ampliar la capacidad de visualización.

En tanto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, anunció que el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) albergó del 11 al 28 de junio una nueva edición del Festival Michoacán de Origen.

Zepeda Villaseñor señaló que las actividades generaron una derrama económica superior a 80 millones de pesos, impulsaron al comercio y al turismo local y contemplaron cinco conciertos masivos en el Palacio del Arte, que reunieron a más de 90,000 asistentes. El funcionario agregó que la zona gastronómica contó con la participación de 36 cocineras tradicionales, cuyas ventas superaron los 4 millones de pesos.