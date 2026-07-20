Abre la puerta Mara Lezama para que Chetumal entre a la élite del atletismo con la primera pista con certificación internacional de la Península

La nueva pista de estándares internacionales, instalada por la empresa que equipó los Juegos Olímpicos de París 2024, convierte a Quintana Roo en un referente para el desarrollo del deporte de alto rendimiento y fortalece la infraestructura deportiva de la entidad

Chetumal.- La primera y única pista certificada de atletismo en Quintana Roo y a nivel península fue inaugurada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa en la Unidad Deportiva Bicentenario de la capital del estado, la ciudad de Chetumal que recobra su brillo y esplendor.

En medio de un magno evento, en el que corrió la primera competencia de 100 metros, la titular del Ejecutivo hizo un amplio reconocimiento a las empresarias y empresarios que, junto con la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ) y el Gobierno del Estado, hicieron posible que el programa federal del Estímulo Fiscal al Deporte de Al.