Alsea baja previsión de crecimiento de ganancias para 2026 ante débil gasto de los consumidores

La operadora de restaurantes y cafeterías Alsea recortó este lunes sus previsiones de crecimiento de los beneficios para 2026, alegando la debilidad del gasto de los consumidores y los vientos en contra cambiarios, junto con reportar una caída del 53% en su ganancia neta del segundo trimestre.

La empresa, que gestiona establecimientos de Domino's Pizza y Starbucks en Europa y América Latina, bajó sus previsiones de crecimiento del EBITDA para todo el año de un dígito medio a un dígito bajo.

Alsea registró un beneficio neto de 531.5 millones de pesos (30.37 millones de dólares) en el segundo trimestre.

Los ingresos del segundo trimestre ascendieron a 21,090 millones de pesos (1,205 millones de dólares) en el periodo comprendido entre abril y junio.

Mientras que el gasto de los consumidores fue especialmente débil en abril, según la empresa.

Alsea había presupuestado un tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar estadounidense y de 22.7 pesos por euro; la fortaleza del peso frente a esos niveles redujo los ingresos declarados.