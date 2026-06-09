Inflación al productor en México se disparó a 2.98% en mayo por petróleo y gasolina

La inflación al productor se disparó a 2.98% en mayo de 2026, desde el nivel de 2.56% que había registrado un mes antes, debido al alza de los precios del petróleo y la gasolina.

El Índice Nacional de Precios al Productor, incluido petróleo, incrementó 0.46% a tasa mensual, desde el aumento de 0.04% que tuvo en abril, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por otro lado, el Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, ascendió a 2.12 y 0.91% a tasa anual y mensual, respectivamente.

En tanto que el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluido petróleo, tuvo un alza de 3.33 y 0.28% anual y mensual, respectivamente.

Actividades primarias, con la inflación más alta

Las actividades primarias tuvieron un alza de precios de 1.80% mensual en mayo de 2026. El producto genérico que más incidió al alza para la inflación de dichas actividades fueron las aves, con un incremento de 48.25% mensual.

En tanto que los precios de las actividades secundarias, incluido petróleo, subieron 0.49% a tasa mensual, con incrementos en los precios del sector minería (2.77%), construcción (0.59%) e industrias manufactureras (0.42%).

Asimismo, el Inegi resaltó que los subsectores de industrias manufactureras con la mayor alza mensual de precios fueron Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, que subieron 3.99%, y Fabricación de maquinaria y equipo (3.09%).

Finalmente, los precios de las actividades terciarias aumentaron en mayo 0.24% a tasa mensual, con el sector Transportes, correos y almacenamiento presentando la mayor alza (de 0.43%).

Los productos que subieron más y menos en mayo

Los productos que más subieron de precio para los productores mexicanos en mayo de 2026 fueron:

Aves: +48.25% Papa: +17.50% Motores a diésel: +17.09% Aguacate: +11.77% Petróleo crudo: +8.11% Gasolina: +6.76% Aparatos y equipo de control: +4.82% Combustóleo: +4.59% Carne de ave en canal: +3.74% Cobre: +3.66%

En tanto, los productos que más bajaron de precio para los productores en mayo de 2026 fueron: