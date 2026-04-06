“La inflación está en nivel naranja, o incluso peor”

Tanto la presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, como el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, consideran que la inflación es un problema mucho más grave que el empleo, lo que subraya su apoyo a una política monetaria más restrictiva en lugar de más flexible, en un momento en que la guerra con Irán ejerce una presión al alza sobre los precios de la energía y el mercado laboral sigue estancado.

En una entrevista conjunta realizada por el podcast The Indicator de Planet Money, se pidió a ambos que ofrecieran sus valoraciones económicas utilizando una escala de cuatro colores, desde el rojo de “la casa está en llamas” hasta el verde de “todo va de maravilla”.

“Como mínimo, naranja. Naranja con posibilidad de albóndigas; la cosa no ha ido muy bien”, dijo Goolsbee sobre las perspectivas de inflación en un contexto de aumento de los precios de la gasolina.

“Tenía optimismo en que volveríamos a la senda de 2.0% de inflación, pero, vaya, últimamente está pasando del naranja al rojo. Tuvimos aranceles que aumentaron los precios, se suponía que iban a desaparecer, pero no fue así, y ahora se suma otra crisis de estanflación (…) Es un momento preocupante”.

A Hammack también le preocupa la inflación, que, según señala, lleva cinco años por encima del objetivo y se ha mantenido “básicamente estancada” durante los dos últimos. “Sin duda está en el naranja más brillante, el más vivo: no sé si es naranja quemado o siena quemada; mi caja de Crayola está un poco vieja”.

La entrevista se grabó el miércoles, dos días antes de que el informe de empleo de marzo del Departamento de Trabajo revelara el mayor aumento mensual del número de puestos de trabajo desde que Donald Trump iniciara su segundo mandato presidencial el pasado mes de enero.

La tasa de desempleo cayó a 4.3%, debido principalmente a que un gran número de trabajadores abandonó la población activa.

“Para mí, el mejor indicador es realmente la tasa de desempleo”, afirmó Hammack, y actualmente se sitúa justo en el nivel en el que ella estima que debería estar el pleno empleo. Aunque se trata de un “equilibrio frágil”, las perspectivas para ella son de amarillo a verde —quizás verde amarillento, dijo— “o, en realidad, es como el Diet Mountain Dew” del que es fan uno de sus compañeros de la Fed en la mesa de fijación de tasas.

Mientras tanto, el sistema financiero —a pesar de las pérdidas en el mercado bursátil desde el inicio de la guerra con Irán— está “en general en verde”, y la economía, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, se encuentra en una buena situación, afirmó Hammack.

Goolsbee se mostró más cauteloso en ambos frentes, otorgando al mercado laboral una calificación de “amarillo” debido a su situación de escasa contratación y pocos despidos, lo que, en su opinión, se explica en gran medida por la continua incertidumbre.

En cuanto al sistema financiero, afirmó que está satisfecho con los sistemas de pago, pero “un poco más preocupado” por los precios de los activos.

“Parece que hay mucha efervescencia”, dijo, y no está claro si se debe a la productividad o si se trata de una burbuja a punto de estallar.

“¿Quizás eso sea amarillo? Nunca me oirás decir la palabra ‘chartreuse’”, afirmó.