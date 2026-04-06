China impulsa paz, mientras EU incendia el Golfo

En menos de una semana el ministro de Exteriores chino Wang Yi ha apadrinado dos iniciativas para lograr la paz entre Irán y Estados Unidos, y ahora entre Pakistán y Afganistán.

Una lista integrada por cinco puntos que busca frenar la escalada bélica de Estados Unidos en Irán fue presentada el pasado martes en Beijing junto al ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar.

Este había convocado 48 horas antes a sus homólogos de Egipto, Turquía y Arabia Saudita, sin embargo Washington no aceptó la propuesta.

Wang Yi aprovechó la estancia de Dar durante tres días para coordinar unas negociaciones de paz paralelas entre su país, Pakistán y Afganistán.

Dicho diálogo empezó el miércoles pasado en Ürümqi, la capital de la región autónoma uigur de Xinjiang, de ligera mayoría musulmana y que bordea tanto a Afganistán como a Pakistán. La vocera china de Exteriores, Mao Ning, conformó el viernes “los avances” de dicha mediación, con “dos países amigos de China”.

En ella se intenta poner punto final al desbordamiento de las hostilidades en la frontera que se registró el 27 de febrero. Islamabad pide a Afganistán que declare organización terrorista al Movimiento Talibán de Pakistán (TTP).

Pakistán habla de cerca de 800 milicianos y terroristas “eliminados” en suelo afgano, mientras que Kabul esgrime que la gran mayoría de víctimas, más de 700, son civiles, en más de mil viviendas destruidas.

Crimen de Guerra

Ayer, Donald Trump minimizó una pregunta de un reportero sobre la violación al derecho internacional en caso de que su ejército destruya plantas estratégicas de Irán.

Mientras que Trump amenaza con desaparecer a Irán, China despliega su diplomacia para lograr la paz.