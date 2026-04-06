Colombia tardará hasta cuatro años en recuperar grado de inversión: Fitch

Hay un consenso general entre economistas, analistas y firmas calificadoras de riesgo, entre otras entidades, que apunta a que uno de los principales dolores de muela de la economía colombiana es el déficit fiscal. De hecho, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) reveló que 2025 cerró en 6.4%, equivalente a unos $117.8 billones.

Richard Francis, codirector de Calificación de Soberanos para las Américas en Fitch Ratings, habló sobre las perspectivas de la calificadora para la economía este año y aseguró que Colombia tardaría varios años más en recuperar el grado de inversión que perdió en 2021. “Estamos de acuerdo en que el déficit fiscal será bastante similar al del año pasado. No vemos cambios relevantes ni en los ingresos ni en el gasto. Así, se ubicaría alrededor de 6% del PIB, un nivel alto que fue uno de los motivos para la baja de la calificación en diciembre del año pasado”.

¿Cuánto tardará Colombia en recuperar el grado de inversión?

Tenemos un estudio que muestra que, en promedio, cuando un país pierde el grado de inversión, tarda cerca de siete años en recuperarlo. Colombia lo perdió en 2021, por lo que ya han pasado cuatro o cinco años. Sin embargo, la tendencia ha sido negativa, ya que hemos vuelto a bajar la calificación. Por eso, estimamos que el país necesitaría al menos tres o cuatro años más para recuperar el grado de inversión.

¿Qué otros problemas tiene la economía Colombia?

Hay varios factores. El consumo sigue sólido en Colombia y el aumento del salario mínimo ayudará a la capacidad de compra. Sin embargo, también podríamos estar observando un mayor desempleo. La perspectiva es incierta, aunque el precio del petróleo favorecería al sector petrolero, que se vería mejor este año. En general, el panorama es mixto. Estimamos un crecimiento cercano a 3% este año, muy similar al del año pasado, por lo que la perspectiva no es tan negativa. Colombia podría ubicarse entre los países con mejor desempeño en América Latina en términos de crecimiento.

¿Cree que, de no corregirse la trayectoria fiscal en el corto plazo, existe el riesgo de que se deteriore la percepción de los mercados?

Hemos bajado la calificación en parte por el aumento de tasas de interés que el banco central ha implementado ante las perspectivas de inflación. Por otro lado, el mercado también anticipa que los déficits fiscales seguirán altos. Para nosotros es una combinación de estos dos factores. La tendencia ha sido negativa, especialmente en tasas, y eso también envía una señal del mercado.

Al ser un año electoral, mucho dependerá del nuevo gobierno y de su plan. Probablemente propondrá un ajuste y explicará cómo alcanzarlo, aunque vemos muy difícil, casi imposible, lograrlo en el corto plazo. Todo dependerá de si el nuevo gobierno presenta una estrategia a lo largo de su mandato, de dos a cuatro años, que permita reducir el déficit de 6% a 3%. Esto requerirá, probablemente, una combinación de medidas.

¿Ven viable el plan financiero del Gobierno?

Estamos de acuerdo en que será difícil. Por eso estimamos necesidades de financiamiento superiores a las del Gobierno, ya que consideramos que el déficit fiscal será mayor al programado.