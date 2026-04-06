Habrá foros para debatir política monetaria

Tras su retiro de la última sesión de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, anunció que el Gobierno Nacional adelantará la próxima semana un foro de debate sobre política monetaria. El jefe de cartera económica confirmó que se está extendiendo la invitación a pensadores de alto nivel como Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, junto a facultades de economía y sectores de la producción real.

También aseguró que "este es un debate que hay que abrirlo, debe ser nacional y debe ser con la sociedad. De eso deben ser conscientes todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y por ese camino es que vamos a convocar a estos foros que vamos a hacer la próxima semana con participación de actores del pensamiento económico internacional muy significativos y con otros actores de la producción, de las universidades, etc.".

Según el funcionario, el objetivo es romper la "campana de cristal" y permitir que actores del sector agropecuario, la pequeña y mediana industria y la academia participen en la reflexión económica sobre por qué se ha mantenido la idea de que la inflación siempre debe estar en una meta de 3 por ciento. "¿Quién dijo que la economía colombiana necesariamente e inevitablemente tenía que encontrar su equilibrio con una meta de 3%?", recalcó.

Sobre la decisión del Emisor de incrementar la tasas de interés en otros 100 puntos básicos, el ministro fue enfático en la falta de sintonía del banco central con la realidad global, pues señaló que "no hay un banco central en el mundo que, en medio de una coyuntura como la que hoy estamos viviendo, en medio de la guerra de Irán y los choques de oferta, se atreva a tomar las decisiones que se están tomando en Colombia". Ávila calificó esta medida como "inocua" para controlar factores externos como el precio internacional del petróleo o los fertilizantes, y advirtió sobre sus efectos internos: "Subir la tasa de interés de referencia... ¿en qué va a controlar el problema del cierre del estrecho de Ormuz? En nada".