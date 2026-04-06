Trump amenaza con desaparecer a Irán

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró la mañana de ayer sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar "todo el país" hoy mismo si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Trump impuso como plazo límite esta noche para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave de la región del Golfo, una vía marítima por donde transitaba un 20% de las exportaciones de petróleo antes de la guerra.

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa. Después, dijo que Estados Unidos puede arrasar todos los puentes y plantas energéticas en “cuatro horas”.

En medio de las amenazas, Trump afirmó que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un “paso muy significativo”, pero “no es suficiente”.

Por su parte, Irán rechazó una propuesta de cese al fuego con Estados Unidos e Israel, porque insistió en “la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto”, reportó la agencia estatal iraní Irna.

Ni Trump ni Irán dieron precisiones sobre la propuesta, pero antes de la declaración del mandatario estadounidense, el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, afirmó que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas “lo consideren oportuno”.

El ejército de Teherán aseguró que la “retórica arrogante” de Trump no altera sus planes.

“La retórica grosera y arrogante, así como las amenazas infundadas del desquiciado presidente estadounidense, que se encuentra en un callejón sin salida y justifica las sucesivas derrotas del ejército estadounidense, no tienen ningún efecto sobre la continuación de la ofensiva y las operaciones aplastantes”.

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha causado miles de muertos y provocado una escalada de los precios del petróleo que sacudió la economía mundial.

"Crímenes de guerra"

Ante las amenazas de que Estados Unidos pueda atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, denunció posibles “crímenes de guerra”.

Trump desestimó las advertencias de que atacar infraestructuras civiles sea contrario al derecho internacional.

“No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear”, declaró a periodistas en la Casa Blanca.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el lunes que un ataque israelí mató al amanecer a su jefe de inteligencia, el general Majid Jademi, y prometieron represalias en el marco de su operación “Venganza aplastante”.

Israel afirmó haber golpeado el complejo petroquímico de South Pars, situado en Asaluyeh, en la costa del Golfo, donde los medios locales informaron de múltiples explosiones.

A mediados de marzo, Israel ya había atacado las instalaciones de South Pars, la reserva de gas conocida más grande del mundo, que se extiende entre Irán y Catar.

Ya son dos instalaciones, las destruidas.