Desequilibrios de la cuenta corriente global se están ampliando: FMI

Los desequilibrios de la cuenta corriente global se están ampliando de nuevo a niveles no vistos desde la crisis financiera mundial del 2008, advirtió el equipo de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Refirieron que este tipo de desequilibrios suele generar un crecimiento económico de menor calidad; diferencias entre los socios comerciales y termina por alimentar crisis financieras o cambios abruptos en los flujos de capital.

El riesgo en este momento es que la economía mundial no ha terminado de recuperarse del choque inflacionario post Covid y los posteriores conflictos geopolíticos, lo que puede generar un impacto excepcionalmente costoso y desigual entre los países sistémicos, como Estados Unidos y China.

A una semana de que inicien las Reuniones de Primavera de la membresía del FMI y el Banco Mundial, explicaron que para Estados Unidos, el impacto de este choque de precios internacionales de petróleo y de incertidumbre geopolítica se presenta en entorno de mayor déficit presupuestario, fuerte gasto de los consumidores y una reducción de ahorros.

También ilustraron el caso de China, que en contraste de Estados Unidos, presenta mayores niveles de ahorro, con una consistente desaceleración del mercado inmobiliario.

Al interior de un análisis titulado Understanding global imbalances explicaron que “el indicador para evaluar los desequilibrios de un país, es como se comparan contra el resto del mundo y no con los saldos bilaterales o sectoriales”.

“Los desequilibrios tampoco se reducen simplemente con tipos de cambio desalineados y competitividad de precios”, señalaron.

En el análisis liderado por el economista jefe del FMI, Pierre Olivier Gourinchas enfatizaron que se requiere una evaluación macroeconómica completa de las fuerzas que influyen en el ahorro y la inversión

Según el documento, que será base de discusión en las Reuniones de Primavera del FMI, a realizarse la próxima semana, el impacto de las barreras comerciales sobre la cuenta corriente puede incorporar el efecto de otros factores macroeconómicos de mayor peso.

De acuerdo con el análisis, variables como la productividad, estimada a partir del crecimiento esperado del PIB y la política fiscal, ya incorporan buena parte de los efectos de las políticas comerciales e industriales

En ese contexto, la inclusión de barreras comerciales apenas aporta ganancias marginales en su capacidad explicativa, lo que sugiere que su efecto está, en gran medida, capturado por otros determinantes.

A ello se suman dificultades empíricas persistentes, como problemas idiosincrásicos, la naturaleza prolongada de los cambios en las barreras y los efectos diferenciados entre países.

Más allá de los aranceles

Los economistas liderados por Olivier Gourinchas explicaron que aún con aranceles se presentan desequilibrios de las cuentas externas en los países, en función de la capacidad de los países para generar las condiciones de ahorro e inversión.

En términos generales, el ahorro tiende a aumentar con mayores tasas de interés reales, mientras que la inversión se modera. Bajo este esquema, las diferencias estructurales entre economías explican buena parte de los desequilibrios externos.

Así, una economía con bajo ahorro y alta inversión tiende a registrar déficits en cuenta corriente, mientras que otra con alto ahorro y menor inversión presenta superávits. Estas dinámicas también generan efectos cruzados a través de los flujos de capital y las tasas de interés globales.

Un ejemplo relevante fue el incremento del ahorro en economías emergentes tras las crisis financieras de los años noventa, citaron.

Este fenómeno elevó el ahorro global, presionó a la baja las tasas de interés y amplió los desequilibrios: aumentaron los superávits en economías con alto ahorro y se profundizaron los déficits en aquellas con mayor demanda de inversión.

Las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial se realizarán la próxima semana, del 13 al 18 de abril, en la sede de ambos organismos, en Washington D.C. y se espera la asistencia de representantes de los 191 países miembros, incluido México.

El citado documento será base de discusión en el encuentro que estará liderado por la Directora Gerente, Kristalina Georgieva en el caso del FMI.