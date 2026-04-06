Presenta Cutzamala extracción acelerada de sus embalses

El Sistema Cutzamala registra un almacenamiento de 600.3 millones de metros cúbicos (m³) al 5 de abril de 2026, equivalente al 76.7% de su capacidad total, en un contexto donde el consumo de agua en los primeros meses del año muestra un incremento significativo respecto a 2025.

De acuerdo con datos oficiales, el sistema —clave para el abasto en el Valle de México— redujo su volumen en 112.3 millones de m³ entre el 1 de enero y el 5 de abril de este año, ya que pasó de 712 millones 742,000 m3 a 600 millones 353,000.

El consumo registrado en 2026 (112.3 millones de m³) mostró un aumento de 65.5% si se compara con el mismo periodo de 2025, cuando se utilizaron 67.9 millones de metros cúbicos.

Dicho repunte rompió con la tendencia de consumo reducido observada en 2023, 2024 y 2025, años en los que el uso del agua del sistema se mantuvo por debajo de los niveles históricos. En particular, 2024 registró el menor consumo de la serie reciente, con apenas 54.7 millones de m³.

En perspectiva histórica, el consumo de 2026 se acerca nuevamente a niveles previos, similares a los registrados entre 2017 y 2022, cuando el uso del sistema oscilaba entre 112 y 132 millones de metros cúbicos en el mismo periodo.

Además, el incremento en el consumo ocurrió pese a que el sistema inició 2026 con un nivel considerablemente más alto que el año anterior. Al 1 de enero de 2026, el almacenamiento era de 712.7 millones de m³, por encima de los 501.3 millones de m³ con los que comenzó 2025.

Sin embargo, la mayor disponibilidad no ha evitado una extracción más acelerada en los primeros meses del año.

Al 5 de abril, el almacenamiento actual (600.3 millones de m³) también supera al del mismo periodo de 2025, cuando se ubicaba en 433.4 millones.

El volumen al 5 de abril del sistema se integra principalmente por tres presas: Valle de Bravo: 327.3 millones de m³ (83% de su capacidad), Villa Victoria: 141.6 millones de m³ (76.2%) y El Bosque: 131.3 millones de m³ (64.9%).

Distribución del agua

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento para la Ciudad de México y su zona metropolitana. El agua que transporta se distribuye en al menos 13 alcaldías:

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan.