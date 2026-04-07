Cae 2.4% importación de gas natural en enero

Luego de casi una década de incrementos, el volumen de importación de gas natural desde Estados Unidos tuvo una reducción anual de 2.4% en enero, situándose en 6,098 millones de pies cúbicos diarios, lo que bien podría asociarse con incertidumbre ante un posible incremento en los precios.

Según la Administración de Información Energética (EIA) del gobierno estadounidense, sus envíos de gas natural por ducto hacia el sur fueron inferiores a los del año anterior, aunque 1.8% mayores a los del 2024, luego de que en 2025 se registró el nivel más alto histórico para el mes de enero en este indicador.

A lo largo de la última década hubo aumentos anuales en ocho años, con un promedio de 10.3% en las tasas al alza. Sin embargo, tanto en 2023 como el año pasado se reportaron caídas entre un año y otro. Luego de las heladas de 2021 y 2022, en enero de 2023 hubo una caída de 5.4% en las exportaciones de gas mediante ducto, que obedeció a que entonces se planteó un panorama de futuros en el precio de referencia del mercado Henry Hub por encima de 8 dólares por millón de pie cúbico, cuando el precio se situaba en 4.5 dólares por unidad.

En tanto, en enero de este año, la reducción del flujo de gas natural licuado (GNL) a través del estrecho de Ormuz en Medio Oriente ha provocado un aumento en los precios del gas natural en Europa y Asia, y aunque se previene que los precios del gas natural en Estados Unidos no se verán afectados significativamente por esta situación -ya que las instalaciones de exportación de GNL ya operaban a un alto nivel de utilización antes del conflicto-, ha quedado limitada la capacidad de exportar volúmenes adicionales a corto plazo, según la EIA. De cualquier forma, el volumen de importaciones de gas natural desde Estados Unidos para el mes de enero es el segundo más alto para el país en la historia. Este nivel compras por ducto al país vecino del norte se ha incrementado en 28% desde el 2018, con lo que se importan 1,690 millones de pies cúbicos por día adicionales en comparación con el primer año de gobierno de la 4T.