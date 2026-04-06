México acelera entrega de agua a EU, aun con sequía en la frontera

En el arranque de 2026 la sequía en el norte del país no da tregua. Pese a ello, México ha incrementado de manera progresiva el volumen de agua entregada a Estados Unidos en el marco del Tratado de Aguas de 1944, por lo que el ritmo actual del país se ubica por encima de lo requerido para cumplir la meta del quinquenio.

Según las cifras mostradas por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), entre enero y marzo de 2026 se han entregado 413 millones 72,352 metros cúbicos de agua, distribuidos de la siguiente manera: enero, 118.4 millones de m³; para febrero, 129.6 millones de m³ y en marzo, 165.0 millones de m³ totales.

Lo anterior, representa un promedio mensual de 137.7 millones de metros cúbicos a lo largo del primer trimestre del año.

El comportamiento de las entregas también se observa a nivel diario. Durante enero, los volúmenes oscilaron principalmente entre 30 y 42 metros cúbicos por segundo, mientras que en febrero se elevaron a un rango de entre 43 y 55 m³/s.

Para marzo, el flujo alcanzó niveles superiores, con registros constantes por arriba de los 58 m³/s e incluso picos cercanos a los 64 m³/s, lo que explica el aumento significativo en el volumen mensual.

Las entregas forman parte de los compromisos establecidos en el Tratado de 1944, que obliga a México a aportar un volumen quinquenal de agua a Estados Unidos, en función de la disponibilidad del recurso en la cuenca del río Bravo.

Meta quinquenal y ritmo esperado

El compromiso total del actual ciclo de cinco años es de 2,158 millones de metros cúbicos. Si se distribuye de manera uniforme a lo largo de los 60 meses del quinquenio, México debería entregar aproximadamente 35.97 millones de m³ mensuales.

Además, desde diciembre pasado se acordó la liberación adicional de 249.163 millones de metros cúbicos, como parte de un entendimiento bilateral para atender tanto el ciclo actual como el déficit acumulado del quinquenio anterior.

Según las cifras, el gobierno mexicano ha entregado excedente de más de 305 millones de m³ respecto al promedio esperado; por lo que el ritmo mensual real cercano a 137.7 millones de m³, casi cuatro veces superior al promedio requerido.

Condiciones secas

La entrega que realizan las autoridades al país vecino del norte se dan en un contexto donde en el norte de la República mexicana enfrenta un escenario cada vez más crítico, con un incremento de las zonas clasificadas en sequía severa, extrema y excepcional, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua.

El reporte, con corte al 31 de marzo, señaló que la persistencia de condiciones secas en el norte y noreste provocó el agravamiento del fenómeno en entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se concentran los niveles más altos de afectación.

A nivel nacional, el 7.5% del territorio presenta algún grado de sequía de moderada a excepcional (D1 a D4), lo que representa un incremento respecto al 6.9% registrado a mediados de marzo. En contraste, el 87.5% del país se mantiene sin afectación.

La región más afectada corresponde a la cuenca del Río Bravo, donde el 55% del territorio está libre de sequía. En esta zona, el 14.8% presenta sequía severa (D2), el 13.5% extrema (D3) y el 6.7% excepcional (D4), los niveles más altos registrados en el país.

En Coahuila, solo el 47.7% del territorio está sin afectación. El resto presenta distintos grados de sequía, incluyendo 17.1% en nivel extremo (D3) y 7.9% en excepcional (D4). Para Nuevo León, las cifras mostraron que apenas el 48.2% se encuentra sin afectación, mientras que el 22.7% tiene sequía severa (D2) y el 10.8% extrema (D3).

Tamaulipas, es uno de los estados más afectados, con solo el 46% libre de sequía. Según la información oficial, el 9.2% de su territorio presentó condiciones de sequía excepcional (D4), el nivel más crítico. Mientras que en Chihuahua, aunque el 87.6% del estado no presenta afectación, ya se registran zonas con sequía severa, extrema e incluso excepcional.

Municipios

En total, 97 municipios del país presentan algún grado de sequía (D1 a D4), mientras que 64 localidades están catalogadas como anormalmente secas (D0).

Además, en términos locales, Coahuila encabeza la lista con 22 municipios afectados (57.9% del total estatal), seguido de Tamaulipas con 21 localidades (48.8%) y Nuevo León con 19 (37.3%).